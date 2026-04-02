Ирландия е водещият център за лизинг на самолети, като представлява 50% от всички наети самолети в световен мащаб. Смята се, че нает от Ирландия самолет излита някъде по света на всеки две секунди, пише RTE. Как обаче ще реагира секторът на опасенията относно глобалния недостиг на авиационно гориво? И ще удари ли това авиокомпаниите по целия свят?

Тази седмица главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри заяви, че прекъсване на доставките на реактивно гориво може да започне в началото на май, ако войната в Близкия изток продължи по-дълго от очакваното.

Според авиационния експерт Гери Бърн, недостигът и цената на горивото няма да повлияят на лизинговите компании в краткосрочен план, но може да ги ударят в дългосрочен. Случващото се може да повлияе на авиокомпаниите, които се опитват да платят на лизинговата си компания за самолетите, които наемат, но след като започнат да плащат на своите подизпълнители, нещата може и да се подобрят.

Впрочем, тези компании вече преживяха два големи смущения през последните 5-6 години. Авиокомпаниите спряха да работят по време на пандемията, но лизингодателите използваха смущенията, за да затвърдят позицията си на глобален хъб и да се възстановят. Лизингодателите предложиха основна ликвидност на авиокомпаниите, като предложиха разсрочени лизингови договори, сделки за продажба и обратен лизинг на активи на авиокомпании и други мерки.

Секторът оцеля и след избухването на войната в Украйна, когато 400 самолета бяха отнети от международната лизингова индустрия. Над половината от тях бяха контролирани от ирландски компании.

"Руското правителство забрани връщането на самолети, които лизингодателите настояваха да бъдат върнати поради санкции срещу Русия. Те бяха ефективно притежавани или отнети от руското правителство и от руските авиокомпании. И това беше огромна тежест. И все пак те оцеляха благодарение на много иновативните финансови споразумения, които имат", коментира Бърн.

Според него не е нужно лизингодателите да чакат края на лизинга, преди да получат парите си, защото могат да продават лизингови договори на международни инвеститори, на пенсионни фондове и на различни други видове инвеститори.

"Те получават много пари предварително. Дори докато лизинговият договор все още се изплаща, те получават значителна част от него, която инвестират в нови самолети."