Растящата цена на самолетното гориво заради войната в Иран ще доведе до значително по-високи цени на самолетните билети на глобално ниво. Това обаче е само едната лоша новина. Другата е, че не трябва да очакваме цените на билетите да паднат, дори след като цените на горивата започнат да намаляват, пише CNN Business.

По-високите цени се движат както от силното търсене на пътувания, така и от цената на горивото. Въпреки по-високите цени на билетите, пътниците резервират билети в рекорден брой в много авиокомпании по света. Така че, докато пътниците продължават да летят, по-високите цени вероятно ще останат в сила, независимо от цената на горивото.

"Колкото по-дълго потребителите плащат тези цени и авиокомпаниите свикнат с този поток от приходи, толкова по-вероятно е той да се задържи", заяви в САЩ главният изпълнителен директор на United Скот Кърби по време на конференцията за приходите на компанията.

Пътниците на авиокомпанията днес плащат средно с 20% повече за всяка въздушна миля, която прелитат, в сравнение с миналата година. На въпроса дали да запазят по-високите цени на билетите, когато цените на горивата се нормализират, главният изпълнителен директор на American Airlines Робърт Айзъм коментира, че клиентите вече са склонни да плащат повече за неща като допълнително пространство за краката или места по-близо до предната част.

"Оптимистично настроен съм за това какво означава това за нашия бизнес", заяви Айзъм пред анализатори.

Той подчерта, че летните резервации са останали силни, въпреки че авиокомпанията вече е повишила цените на билетите.

"Мисля, че това, което виждаме е доказателство, че летенето все още е на много високи нива и това е чудесно за бизнеса."

Цената на самолетното гориво, която се е увеличила приблизително два пъти от началото на годината, е основен фактор за широко разпространеното увеличение на цените. Горивото е вторият по големина оперативен разход за авиокомпаниите, след труда.

Авиокомпаниите обикновено прехвърлят част от разходите си върху потребителите. Последните резултати показват, че те вече таксуват пътниците с 20% повече за всяка миля, която прелитат, в сравнение с преди година, а се очаква цените на билетите да се повишат още повече. Истината е, че цената се определя предимно от търсенето - за определен маршрут, време на деня или седмицата, както и степента на конкуренция.

Например, полетите през седмицата или през нощта обикновено са по-евтини от най-добрите часове за пътуване по същия маршрут в петък следобед.

Авиокомпаниите вече съкращават някои от по-малко печелившите полети, които са се превърнали в губещи пари на фона на по-високите цени на горивата. Така например американската United съкрати предварително планирания си график с около 5% до септември. Премахването на тези маршрути обаче също повишава средната цена на билета. Съвсем сходна е ситуацията и в Европа. Така че, наистина е малко вероятно да наблюдаваме падащи цени.