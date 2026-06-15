България върви необратно на процесите в промишлеността в Европейския съюз, като при общ символичен, но все пак ръст у нас се наблюдава рязко свиване на индустриалното производство през април, показват данните на Евростат.

На месечна база както за ЕС, така и за еврозоната ръстът е от равните на застой 0,1%, докато все пак на годишна база при страните с единната валута повишението в производството е 0,3% при 0,9% за общността.

На този така или иначе нерадостен фон, у нас промишленото производство се срива с цели 4,6%, което ни поставя на безапелационно първо място в негативната класация - на над процент зад нас остават Гърция и Полша. Така се слага край и на надеждата за тренд на индустриално възстановяване - през февруари и март се отчиташе ръст на производството, съответно 1,6% и цели 5,3%.

На годишна база България и Ирландия си делят второто място в класацията за най-голямо свиване с по 4,2%. Лидер обаче е Люксембург с 6,1% - спецификите на икономиката на страната и нейните мащаби правят трудно сравнението с останалите.

"Болни" индустрии

От месечните данни на Евростат се вижда, че единствено енергийното производство у нас продължава да расте през април.

За сметка на това с цели 7,5% се е свило производството на т.нар капиталови/инвестиционни стоки. Те се използват от предприятията за производство на друга продукция или услуги - машини, техника, специализирана апаратура и т.н.. Иначе казано - без тези стоки няма никакви други стоки. Не е случайно и че този компонент се следи като индикатор за инвестиционната активност в икономиката.

Българската индустрия търси помощ от държавата заради високите цени на електроенергията

Българската индустрия търси помощ от държавата заради високите цени на електроенергията

Настоява се за актуализиран размер на компенсациите, при долен праг от 50 евро/мвтч, вместо 63.9 евро/мвтч

Отново показателно за общото стопанско здраве на страната е и че на второ място по спад с -2,8% са междинните стоки, които се купуват от други предприятия, за да бъдат преработени, сглобени или напълно вложени в следващ производствен етап - стомана, химикали, дървесина, полупроводникови елементи и т.н.

При дълготрайните потребителски стоки свиването е подобно, като само при нетрайните потребителски стоки корекцията надолу е с под процент (-0,5%).

Как се справят другите?

Отличници по растеж на индустриалното производство през април са Малта (+5,2%), Швеция (3,4%) и Нидерландия (1,6%). На годишна база обаче класацията и темпото са различни - Дания води с 12,2%, следвана от Литва със 7,4% и Малта със 7,3%.

В еврозоната през април растат производството на междинни стоки (0,8%), дълготрайни потребителски стоки (1,0%) и на нетрайни потребителски стоки (1,7%). Енергийното производство намалява с 0,4%, а това на капиталови стоки - с 0,5%.

Отвъд цифрите

Българската индустрия допринася за около 25% от БВП, наема една пета от всички заети и има огромна значимост за износа. В същото време много от проблемите са видими от години - скъпа енергия, липса на хора, недостатъчно инвестиции в иновации, автоматизация и производителност.

"Наблюдаваме състояние на номинална стабилност, която е поддържана от висока стойност на оборотите. но реално през това време има свиване на производствените обеми, като ръстът в секторите се диктува предимно от инфлационни ценови политики, не толкова от реално произведена продукция", коментира пред Money.bg през март Кристиян Михайлов, съосновател и член на Управителния съвет на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (PARAi).

Пълен крах или "рестарт" чрез технологии: Българската индустрия е на кръстопът

Пълен крах или "рестарт" чрез технологии: Българската индустрия е на кръстопът

Тя вече се движи "на две скорости" под тежестта на скъп ток, липса на хора и пазарни затруднения

В свой доклад асоциацията посочи, че българската индустрия се движи "на две скорости" - експортно ориентирано "прогресивно ядро" около инвестиционните продукти, машини и т.н, което дърпа икономиката напред и традиционни индустрии като добива на въглища и производството на дрехи, които стагнират или отчитат много големи спадове.

Последните данни на Евростат обаче показват, че и "ядрото" има все по-големи проблеми.