Изграждането на мрежа от контакти е един от най-добрите начини да си намерите нова работа в момента, но ако го направите по грешен начин, това може да навреди повече, отколкото да помогне на репутацията ви и потенциалните бъдещи бизнес възможности. Business Insider се свърза с експерти по етикет, за да споделят грешките, които трябва да се избягват при изграждането на тази мрежа от контакти. Ето какво споделят те, изброявайки пет от най-честите грешки, които хората допускат.

Събиране на контакти, вместо създаване на връзки

Памела Айринг, собственик на The Protocol School of Washington, която преподава бизнес и професионален етикет, коментира пред Business Insider, че изграждането на мрежа от контакти се е променило много през годините. Въпреки че събирането на визитки някога се е смятало за важно, сега всичко е свързано с изграждането на бавни, истински връзки с другите.

Що се отнася до работата в мрежа, първите впечатления са изключително важни. Ето защо никога не бива да прекъсвате разговор, който вече е в ход, съветва експертът. Вместо това тя предлага да се осъществи директен зрителен контакт с един човек. Привличането на вниманието на някого създава усещането за искане на разрешение да се присъединим към разговор, което е по-скоро адекватно, отколкото е натрапчиво.

Липса на "small talk" (разговор на общи теми)

Преминаването директно към бизнес въпросите може да бъде отблъскващо. Експертите по бизнес етикет съветват винаги да започваме с неутрални теми за дадено събитие или свързано с общи интереси, за да предразположим нашия събеседник.

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Злоупотреба с кетъринга

Не използвайте масата с хранителни напитки и напитки като зона за изолация. Не третирайте бюфета като основно занимание и ако е възможно, нека го направим го преди събитието.

Монополизиране на времето

Не бива да позволяваме един разговор да продължи безкрайно. Умението да прекратим дадена дискусия грациозно е ключово за постигането на нашите цели.

Изпращане на спам съобщения или липса на подготовка

За виртуалните срещи подгответе подходящ фон, осветление и камера. На събитията на живо не забравяйте да се представите ясно, а в LinkedIn избягвайте безличните и копирани покани.

И накрая, трябва винаги да помним, че т. нар. нетуъркинг означава изграждане на дългосрочни взаимоотношения, а не еднократен процес. Тоест, добре е да избягваме поведението, при което пишем и се обаждаме на някого единствено тогава, когато искаме услуга или пък имаме нужда от нова работа.