Пожар, проливен дъжд, наводнение, градушка или кражба могат да заличат години труд за няколко часа. Ето как се измерва реалният риск и какво покрива застраховката на фирмено имущество.

Една средна щета от пожар в производствено помещение струва на българска фирма между 25 000 и 150 000 евро, а голяма част от малките и средните предприятия у нас нямат действаща имуществена застраховка за активите на фирмата.

Разликата между застрахован и незастрахован бизнес при такова събитие често е разликата между възстановяване на бизнеса за месеци и окончателно затваряне. В тази статия ще видите какво реално покрива полицата, как е структурирана и кои са изключенията, които собствениците най-често пропускат.

Какви щети най-често увреждат фирменото имущество в България? фирменото имущество в България?

Пожарите, природните бедствия, авариите на ВиК и кражбите формират основния дял от заявените имуществени щети при бизнес клиентите на българските застрахователи. Пожарът е основното и най-значимо събитие. При пълно погиване на склад или цех загубата лесно може да достигне шест или седемцифрено число, а към нея се добавят и вредите от самото гасене на пожара.

Природните бедствия са вторият по тежест риск. След поройните дъждове, бури и наводнения през последните години цели индустриални зони останаха под вода, а фирмите без застраховка поеха загубите изцяло сами.

Токовите удари и късите съединения пък са тихият риск - те рядко правят заглавия, но извеждат от строя сървъри, инсталации и скъпо струващи производствени машини за десетки и стотици хиляди евро.

Кражбата чрез взлом засяга най-често търговски обекти и складове. Тук загубата рядко е само откраднатата стока, защото се добавят разбити врати, повредени витрини и дни на затворен обект.

Какво покрива застраховката на фирменото имущество? Какво покрива застраховката на фирменото имущество?

Полицата покрива производствени и непроизводствени сгради (офиси, магазини, хотели, складове) и движимо имущество: машини, съоръжения, оборудване, и стопански инвентар, компютри, аудиовизуална и електронна техника и стоки. Покритието е изградено на клаузи, като само основното покритие е задължително, а всяка фирма добавя по свое желание само рисковете, които реално я застрашават.

Покритие Какво включва Основно пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати Природни бедствия буря, ураган, проливен дъжд, наводнение, градушка, увреждане от тежест от сняг и лед, измръзване Злоумишлени действия вандализъм, кражба чрез взлом, кражба с техническо средство, грабеж Аварии ВиК авария, изтичане от спринклери, късо съединение и токов удар, удар от ППС, вреди при транспорт между адреси, свличане и срутване, подпочвени води и морски вълни Земетресение вреди от земетресение Допълнителни покрития с лимити загуба на доход от наем, гражданска отговорност след вследствие покрит риск, разходи за разчистване, преместване и експертизи, чупене на стъкла и витрини

Важен детайл за фирми, които отдават площи под наем, е клауза Н - тя компенсира загубения доход от наем след настъпило събитие с имота, при което той става временно неизползваем. Косвените загуби не са обект на покритие, затова точният избор на клаузи при сключването определя реалната защита на застраховката.

Кои изключения трябва да знаете предварително? Кои изключения трябва да знаете предварително?

Застраховката не покрива ценни книжа, документи и информационни носители, както и превозни средства с регистрационен номер, земя, растения и др. Извън покритието остават и сгради в процес на строителство, вреди от нарушени противопожарни норми, конструктивни дефекти и нормално износване.

Има и ограничения, свързани с поведението на самия застрахован. Вреди от умишлени действия или груба небрежност на собственика, служители или наематели не се обезщетяват. Ако имуществото е оставено без надзор над 30 дни, кражбата, вандализма и ВиК авариите също не се покриват, освен когато обектът се охранява със СОТ. Затова точното деклариране на обстоятелствата при сключване на застраховката е задължение, а не формалност.

Как работят премията и срокът на договора? Как работят премията и срокът на договора?

Договорът обичайно се сключва за срок от 12 месеца, а покритието започва от посочените в полицата дата и час, при условие че премията или първата вноска е платена. Разсроченото плащане е стандартна опция, но има важно правило - при неплатена вноска застрахователния договор се прекратява в 23.59 ч. на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената вноска.

Активите се застраховат по действителна или възстановителна стойност, като застрахователната сума не може да я надвишава. Подзастраховането е най-честата грешка на бизнеса - ако имущество за 500 000 евро е застраховано за 250 000 евро, при щета обезщетението се редуцира пропорционално на съотношението между застрахователната сума и действителната/ възстановителната му стойност. Добрата практика е стойностите да се актуализират веднъж годишно, защото оборудването и наличностите се променят.

Действащата полица има и втори ефект. Банките и лизинговите компании изискват застраховано имущество като условие по кредити и лизинг, затова тя директно отваря достъп до финансиране при по-добри условия.

Всеки бизнес е изграждан с години усилия, а едно събитие може да подложи всичко на изпитание. Разликата между фирмите, които се възстановяват, и тези, които затварят, почти никога е късметът. Тя е решението, взето навреме.