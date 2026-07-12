Докато политиците продължават да спорят за темпото на зеления преход, капиталовите пазари вече са направили своята оценка. Компаниите, свързани с екологични технологии, струват над $10 трилиона, показва нов анализ на London Stock Exchange Group (LSEG). Ако този сегмент се разглеждаше като самостоятелен икономически сектор, той би се наредил на 3-то място в света след технологичния сектор и индустриалното производство.

Авторите правят уточнението обаче, че става дума за пазарна оценка, а не за размера на реалната икономика. Анализът показва как капиталовите пазари оценяват компаниите с висока експозиция към екологични дейности, а не че "зелената икономика" вече е третата по големина в света.

Според доклада интересът към този сегмент все повече се определя не само от климатичните политики, но и от чисто икономически фактори. Сред тях са енергийната сигурност, растящото потребление на електроенергия, бързото разрастване на центровете за данни и търсенето на технологии, които могат да намалят разходите на бизнеса.

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Какво включва "зелената икономика"

Докладът обхваща над 21 000 публични компании по света и анализира каква част от приходите им идва от дейности с екологична насоченост. Сред тях са производството на възобновяема енергия, технологии за енергийна ефективност, пречистване и управление на водите, рециклиране, електрически транспорт и оборудване, което позволява по-ниско потребление на енергия в индустрията.

Вместо да определя една компания като изцяло "зелена" или "незелена", LSEG измерва какъв дял от приходите й идва от подобни дейности. Това позволява в анализа да попаднат и компании, които едновременно развиват нисковъглеродни технологии и традиционен енергиен бизнес.

Какво показват пазарите

Според анализа приходите от зелени дейности са нараснали с 5,3% през 2025 г. - най-бързият темп от 2022 г. насам. За последните 12 месеца акциите на компаниите в този сегмент са се представили с 12,4% по-добре от широкия пазар, а от 2008 г. насам изпреварват глобалните борсови индекси със 133%.

Докладът отчита и още една тенденция. Компаниите, които реализират повече от половината от приходите си от зелени дейности, са постигнали средно с между 2 и 4 процентни пункта по-високи оперативни маржове спрямо останалите дружества в същите отрасли. Самото изследване обаче не прави извод, че именно зелените дейности са причината за по-високата рентабилност, а само отчита статистическа зависимост между двата показателя.

Нова инвестиционна логика

Една от причините за ускорения интерес към сектора е промяната в икономическата среда през последните години, сочи проучването. След енергийните сътресения и силните колебания в цените на горивата все повече компании инвестират в енергийна ефективност, собствено производство на електроенергия и системи за съхранение на енергия.

Данните показват още една тенденция. През 2025 г. сделките в зеления сектор достигат $308 милиарда, което представлява 12,6% от общата стойност на всички корпоративни сделки в света. За последното десетилетие общата им стойност вече надхвърля $4,1 трилиона.

Сред най-големите примери е обявеното през май 2026 г. придобиване на Dominion Energy от NextEra Energy чрез размяна на акции на стойност около $67 милиарда. Ако бъде финализирана, това ще бъде най-голямата подобна сделка досега.

Показателно е обаче, че бъдещата обединена компания ще бъде едновременно най-големият производител на възобновяема електроенергия в САЩ и един от водещите оператори на газови електроцентрали. Това е показателно за реалността на енергийния преход, при който нисковъглеродните технологии и традиционните енергийни източници продължават да се развиват паралелно.

Бумът на AI като катализатор

Въпреки промяната във федералната политика на САЩ към по-силна подкрепа за добива на нефт и природен газ, страната остава най-големият зелен пазар по пазарна капитализация.

Разширяването на центровете за данни изисква огромни количества електроенергия, а компании като Meta, Amazon, Google и Microsoft формират близо половината от договорите за покупка на възобновяема електроенергия в САЩ през 2025 г.

В същото време растящото потребление означава, че новите възобновяеми мощности в много случаи се допълват и от газови електроцентрали. Това показва, че увеличеното търсене на електроенергия стимулира инвестиции както в чиста енергия, така и в конвенционални мощности.

Това не е край за изкопаемите горива

Пазарната оценка от над $10 трилиона не означава обаче, че светът е навлязъл в епоха след изкопаемите горива или че енергийният преход е завършен, категорични са експертите.

По-скоро тя показва, че компаниите, предлагащи технологии за по-ефективно използване на енергията и природните ресурси, вече имат достатъчно голяма тежест на капиталовите пазари. Те оказват сериозно влияние върху инвестиционните решения и корпоративните стратегии.

Един факт обаче си заслужава да бъде разгледан - може би зеленият бизнес вече е достатъчно голям, за да бъде отчетен като икономически фактор, а не като нишов инвестиционен сегмент, нали?