Докато в Силициевата долина съкращенията стават с гръмки съобщения, най-големите технологични компании в Китай - Alibaba, Tencent, ByteDance, Meituan и Baidu, са освободили общо над 130 000 служители в рамките на няколко месеца. Без излишен шум.

Вместо официални прессъобщения и обезщетения, фирмите разчитат на принудителни премествания, изкуствено създадени проблеми с представянето и замразени повишения, за да принудят хората сами да напуснат, без да привличат вниманието на регулаторите.

Числата зад мълчанието

Персоналът на Alibaba се сви с около 34% през 2025 г. - от 194 320 на 128 197 души, движен от продажби на бизнес звена и остър завой към изкуствен интелект и облачна инфраструктура.

Baidu приключи годината с почти 7% по-малко служители, а автомобилният гигант BYD съкрати около 10% от работната си сила, показват годишните отчети на компаниите.

"Ройтерс" съобщи през юни, че все повече китайски предприятия провеждат съкращения в малък мащаб в търсене на производителност, свързана с AI, засягайки технологии, развлечения и реклама.

Китайски експерти обаче предупреждават да не се приписва всичко на изкуствения интелект. Сун Джунуей, преподавател по публична администрация в Южнокитайския нормален университет, посочва, че организационните промени по-скоро отразяват корекция след години на бурен растеж и забавяне на икономиката, отколкото директно изместване от AI.

Бивша служителка на Baidu, съкратена от маркетинговия отдел през март, разказа, че компанията вече от година реже щатове в "непрофилни" звена - тенденция, която очаквала.

Защо компаниите крият истината

Пекин официално предупреди, че съкращенията заради AI са "неизбежни", но властите настояват, че развиват нови работни места в сектори като изкуствен интелект и електромобили - целта е над 12 милиона нови градски работни места през 2026 г. и безработица под 5,5% до 2030 г.

По закон работодателите трябва да поискат одобрение от държавата, ако съкращават над 10% от персонала наведнъж, а китайски съдилища вече три пъти са отсъждали в полза на служители, уволнени, за да бъдат заменени с AI.

Инженер от облачното звено на Alibaba описва процеса не като една вълна съкращения, а като постепенно свиване чрез естествено текучество.

В Китай ситуацията с AI е по-различна от тази в западните страни - цените на местните доставчици на инфраструктура са по-ниски заради по-ефективните отворени модели, но пък има много по-голяма отвореност към внедряване в мащаб. А това струва пари.

Наемат с едната ръка, съкращават с другата

Парадоксално, докато режат щатове, компаниите продължават да наемат избирателно. Tencent завърши 2025 г. с 5% повече хора - общо 115 849 души, а BYD ускори наемането в R&D звената си с почти 5%, дори докато съкращаваше производствен и административен персонал.

Рекрутър от Шънджен разказва пред Rest of World за ръст в наемането на специалисти по AI агенти и физически AI продукти след години на замразени бюджети.

Натискът за внедряване на AI инструменти вече стига до отделния служител. В Хунджоу контрактор на голяма интернет компания разказва, че работодателят ѝ е започнал тихо да освобождава хора, след като ги задължил да пренесат работните си процеси в AI агента OpenClaw - практика, която според нея прави позицията им излишна веднага щом алгоритъмът поеме задачите.

В други компании мениджърите вече класират служителите по обема консумирани AI токени, обвързвайки метриката с оценки и повишения.

Развлекателният сектор е сред най-засегнатите - продуцент на нискобюджетни "микро драми" разказва, че производствен екип от 30-40 души е свит до около 10, като само двама остават за игрални сцени с живи актьори, тъй като AI генерира останалите персонажи и декори.

Инициативата на Пекин AI Plus цели 70% AI внедряване в ключови сектори до 2027 г. и 90% до 2030 г. Търсенето на AI специалисти расте бързо - обявите за такива позиции скочиха с 74% през 2025 г., но темпото на създаване на нови работни места изостава от темпото на изчезването им, а рекордните 12,7 милиона излезли от университетите млади хора вече се сблъскват с по-ниско начално заплащане и по-малко позиции.