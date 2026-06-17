Изключително агресивно навлизане на европейския пазар започва китайската компания Linktour Automotive с компактния си градски електромобил Alumi. От материал на "Франс прес" става ясно, че колата за двама пътници ще се продава и в България, а според по-ранни публикации цената се очаква да е около 10 000 евро.

Останалите пазари, на които започва предлагането, са Франция, Испания, Белгия, Люксембург и Нидерландия.

Какво представлява?

Linktour Alumi е много малка кола - 2,68 метра дължина и 1,80 междуосие. Габаритите, а и външният вид определено наподобяват култови модели като различните видове Smart или Toyota iQ.

Интериорът е практичен - виртуален панел с инструмент и 10,25-инчова мултимедия с Car Play и Android Auto, но също така и доста физически копчета, което определено е добра новина за водачите. Има панорамен покрив, климатик и електрически стъкла и седалки. Багажникът е 320 литра.

Източник: Linktour Automotive

Пакетът за безопасност включва ABS, спирачен асистент, камера за заден ход и други системи, които човек би търсил в по-голяма кола.

На пазара излизат две версии. Базовата (категория L6) е с 6 kW електромотор и 7,2 kWh батерия. Те са достатъчни за максимална скорост от 45 км/ч и до 120 километра пробег. Освен това и дават възможност в България да се карат и от 16-годишни, притежаващи книжка с категория АМ.

Elite версията ъпгрейдва мотора до 23 kW, максималната скорост - до 90 км/ч, а пробега - до 180 км. Това вече си е пълнокръвен градски мини електромобил от категория L7.

Цените за България все още са неясни, като не е посочен и дистрибутор. Макар да не е напълно завършен, българският сайт на Linktour съществува, което показва, че явно скоро на тези въпроси ще намерим отговор. Във Франция началната цена е 10 690 евро, но има специфики, свързани с логистиката, местните данъци и такси и т.н., така че е трудно да се гадае дали очакванията за цена от 10 000 евро или по-малко ще се оправдаят.

Кой е производителят?

Linktour Automotive е дъщерна компания на гиганта от Fortune Global 500 Shandong Weiqiao Pioneering Group. Групата, базирана в Цинхъ (в североизточната част на Китай), има традиционно силни позиции в сферата на текстила, но освен това има и голям алуминиев бизнес.

Именно той подпомага автомобилното начинание, като Alumi е с алуминиево шаси.

Източник: Linktour Automotive

Дизайнът е европейски и вече награден с iF Design Award 2026 и това не е случайно - цялата концепция е за модел, който няма да се продава в Китай. От сайта на Linktour се вижда, че освен в родината на марката, дейности по производството има или ще има в Турция.

Първите коли слязоха от поточната линия в Китай през есента на миналата година.

Какъв е пазарът?

И двете версии на Alumi имат и т.нар Art Window за показване на графики или лога, което прави брандирането много бързо и лесно. Миниавтомобилът има голяма логика да се използва като служебен в рамките на града - по същия начин, по който например Toyota Aygo се превърна буквално в синоним на доставката на храна у нас.

Освен това обаче компактните размери са изкушаващи и за физически лица, които желаят второ возило за ситуациите, в които основното ще е непрактично или трудно за паркиране.

Данните показват, че след период на упадък този сегмент (L7) расте по-бързо от средното в Европа. Пазарът се оценява на стотици милиони евро, а според прогнозите на Precedence Research след 10 години на Стария континент годишно ще се продават по над 80 000 такива возила при под 30 000 в момента.

В момента местните играчи имат силни позиции и е напълно логично да се повтарят процесите, които виждаме и при "големите" коли - китайските марки навлизат агресивно с обещания за по-добър дизайн, по-високи характеристики и по-ниска цена.