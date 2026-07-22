Nike се опитва да привлече обратно купувачите в Китай, като контролира начина, по който продуктите ѝ се продават онлайн, насочвайки потребителите към официалните канали на компанията, пише Ройтерс.

Американският гигант за спортно облекло продължава да губи позиции от местните конкуренти, които препродават стоките му. Затова решението е от януари 2027 г. да се преустановят онлайн продажбите през ключовите му партньорски търговски мрежи в Китай.

В борба с отстъпките

Стратегията на компанията представлява пълен завой спрямо масовата практика в сектора. През последните години повечето брандове за спортни стоки в Китай правят точно обратното. Те агресивно разширяват дистрибуторската си мрежа както в дигиталната сфера, така и във физическите магазини.

Така се опитват да загребат максимален пазарен дял на фона на забавящия се икономически растеж в Китай. Спадът на продажбите обаче продължава.

Основната цел на компанията е да съкрати присъствието си в трети дигитални платформи и търговски канали, които масово подбиват цените с огромни отстъпки.

Повечето от 16-те основни партньора на Nike в Китай, стопанисващи хиляди обекти в страната, ще преустановят онлайн продажбите на марката. Идеята е клиентският поток да се пренасочи към физическите магазини на Nike.

Вместо през посредници, онлайн асортиментът на бранда вече ще се предлага контролирано през специализирани дигитални витрини на компанията в най-големите китайски платформи за електронна търговия.

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Ще останат опциите за покупка от магазините Tmall, JD.com и Douyin - китайският TikTok, както и през официалния уебсайт на марката.

Част от финансовите експерти на Уолстрийт и анализаторите от BNP Paribas изразяват скептицизъм към този ход. Според тях Nike няма проблем с дистрибуцията, а по-скоро с актуалността и дизайна на самите продукти.

Според тях премахването на дистрибуторите онлайн може да коства между 500 милиона и 1 милиард долара пропуснати продажби.

Конкуренцията настъпва

Китайският пазар се превърна в истинско бойно поле за американския гигант, който се озова в менгеме от два фронта. От една страна, бързо растящите местни хищници Anta и Li Ning стъпка по стъпка му отнемат пазарен дял.

Компаниите залагат на изчистени линии и по-достъпни цени.

От друга страна, западните нишови брандове On и Hoka набраха огромна популярност сред азиатците и все по-агресивно подбиват позициите на доскорошния лидер.