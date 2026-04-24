Nike обяви, че съкращава около 1400 души, за да рационализира работните процеси, предава Reuters. Компанията за спортно облекло продължава да се бори с дългогодишен спад в продажбите. Главният оперативен директор на спортния гигант Венкатеш Алагирисами заяви, че Nike ще съкрати работни места в глобалните операции - главно в технологичния сектор в Северна Америка, Азия и Европа.

Това е последното от поредица съкращения на работни места в Nike, като последното беше намаляването на 775 позиции през януари в опит да се ускори автоматизацията.

Акциите на Nike загубиха повече от половината си стойност през последните три години, тъй като по-гъвкави конкуренти като On, Hoka и Anta спечелиха повече позиции по рафтовете на магазините.

Изпълнителният директор на компанията Елиът Хил, който пое ръководството през 2024 г., обеща да пренасочи марката към основни видове спорт като бягане и футбол и бързо да пусне на пазара нови и иновативни обувки.

Засега обаче маржовете остават под натиск, тъй като Nike използва големи отстъпки, за да се справи със стари наличности.

Междувременно усилията за впечатляване на пазара с нови, задължителни маратонки са непоследователни. Миналата година Хил каза, че преобразяването на Nike ще зависи от това дали компанията ще предлага "нещо ново на потребителя седмица след седмица", но новите модели все още не са променили нещата, с изключение на обувката Vomero 18, която пусна на пазара миналата година и достигна продажби от 100 милиона долара за три месеца.

Nike прогнозира спад в продажбите от 2% до 4% през текущото тримесечие. Китай, основната проблемна точка, се очаква да падне с 20% през тримесечието, съобщиха от Nike. Съкращенията сигнализират, че "проблемите са по-дълбоки, отколкото се смяташе първоначално", коментира анализаторът на Morningstar Дейвид Суорц.

"Nike би трябвало да е по-напреднала във възстановяването си досега. Компанията обаче може би има свръхперсонал, тъй като предишното ръководство се е опитвало да реши проблемите, като е добавяло хора, особено в технологиите".

В мартенско подаване до SEC, от Nike заявиха, че може да предстоят корекции в броя на служителите им.

"Това е гръмко заявление, но не е изненадващо", казва Дрейк Макфарлън, анализатор в M Science.

Съкращенията би трябвало да позволят на Nike да интегрира по-добре веригите си за доставки на материали, обувки и облекло и да съсредоточи технологичните си операции в два основни центъра - в централата в Бийвъртън, Орегон, както и в технологичния център Nike India.