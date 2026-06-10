Постепенно Турция се превърна в един от водещите производители на автобуси в Европа. Сега обаче страната си е поставила по-амбициозна цел - да стане ключов играч при автономния градски транспорт. Местните компании вече не само изнасят електрически превозни средства, но и тестват безпилотни технологии в реални условия на три континента.

От София до Атланта

На този етап най-сериозни резултати постига Karsan. Компанията пусна своя автономен автобус Autonomous e-ATAK в реален трафик още през 2021 г., а през 2025 г. разшири безпилотното си портфолио с Autonomous e-JEST, разказва Hurriyet Daily News. Именно този нов модел се движи по улиците на София, като на този етап превозното средство все още се управлява от шофьори. Освен в столицата, компанията спечели и обществена поръчка за осигуряване на автобуси и в Добрич.

Тази седмица от Karsan съобщиха, че стартират превоз на пътници в Атланта с Autonomous e-JEST като част от първия автономен транзитен пилотен проект на града - "ATL Spoke". Маршрутът предлага безплатен транспорт до здравни заведения, ресторанти и образователни институции.

Източник: Karsan

"Този проект предоставя възможност да се наблюдава работата на автономните системи и тяхното въздействие върху потребителското изживяване в реални условия при решения за транспорт, като ще допринесе за оформянето на бъдещето на градската мобилност", заяви главният изпълнителен директор на компанията в прессъобщение.

Karsan не е единствената

Otokar също навлезе на европейския пазар за автономен транспорт с градския автобус e-Centro. Превозното средство стартира пътнически операции в Мадрид като част от европейския проект Mobilities for EU. Преди това e-Centro е преминал 148 различни сценария и над 600 автономни теста, проведени от TÜV Rheinland в Унгария за период от 30 дни, пише Hurriyet Daily News.

Компанията работи по автономни технологии вече от десетилетие, като уверява, че системата дава приоритет на пешеходците, реагира на велосипедисти и животни чрез аварийно спиране и разпознава светофари и пътни знаци автоматично.

Конкуренцията се засилва

През 2023 година предприятието Anadolu Isuzu разработи автономна версия на своя 8-метров електрически автобус Novociti Volt в партньорство с Leo Drive, като превърна модела в тестова платформа за автономно управление. Оборудван с LiDAR камери, сензори и специализирани системи за управление, автобусът преминава изпитания в различни реални условия с и без пътници, а събраните данни се използват за усъвършенстване на технологията.

Проектът се използва решения с отворен код, включително технологии за цифрови близнаци, разработени от японската компания TIER IV, която е инвеститор в Leo Drive.

Друг местен производител и пазарен лидер в Турция при автобусите и минибусите през последните четири години - Temsa - показа автономната версия на електрическия MD9 electriCITY на събитието Nvidia Europe GTC в Мюнхен. Компанията инвестира около 5% от оборота си в научноизследователска дейност.

"Гледаме на Temsa вече повече като на технологична, отколкото като на автомобилна компания", заяви главният изпълнителен директор Хасан Йълдъръм.

Заявката на турските компании да се наложат като важен доставчик на автономни автобуси не само в Европа, но и на световния пазар, изглежда все по-реална. Макар част от продуктите им да се срещат и у нас, те не се използват с пълния си капацитет. Установяването на сигурност за пътниците и печеленето на общественото доверие в полза на самоуправляващите се превозни средства в градска среда могат да се окажат ключа за справянето със сериозен проблем в повечето български общини - липсата на шофьори.