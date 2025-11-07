Турският производител Karsan обяви първата си поръчка в САЩ за десет автономни електрически микробуса e-Jest, което бележи дебюта на модела в Северна Америка и представлява първия автопарк от изцяло електрически, автономни микробуси, одобрени за използване по обществени пътища в Съединените щати, съобщава порталът Sustainable Bus.

Автономните превозни средства ще започнат да се експлоатират през 2026 г. в Атланта и Централна Флорида чрез партньорство с оператора на автономни услуги Beep.

Ако името на фирмата производител и МПС-то от снимката ви изглеждат странно познати, това не е случайно - Karsan бяха избрани за доставчик на мини автобусите по довозващите линии в София. Те се обслужват именно с e-Jest, но все пак с шофьори.

Въвеждането на Autonomous e-Jest обединява четири ключови партньора: Karsan като производител, ADASTEC като технологичен партньор, предоставящ софтуер за автоматизирано шофиране от ниво 4, Damera като дистрибутор за Северна Америка и Beep като оператор на автономни услуги.

Сътрудничеството се възползва от доказаната система за автоматизирано шофиране на ADASTEC, която вече е натрупала над 150 000 километра реална експлоатация по обществени пътища, превозвайки безопасно 60 000 пътници.

Шестметровият електрически минибус е оборудван с 135 kW мотор, 88 kWh батерия, осигуряваща до 210 километра пробег, и 23 сензора, включително LiDAR, радар, GNSS и камери за 360-градусово възприятие. Така се покриват всички изисквания на американските власти.