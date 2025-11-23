В столицата на Обединените арабски емирства (ОАЕ) пускат по улиците първите роботаксита с комерсиална цел, пише The National. Интегрираният транспортен център в страната е издал две разрешителни за извършване на услуги за автономни превозни средства от ниво 4 (от 5, което означава, че не се нуждае от никаква човешка намеса). Първото е издадено на WeRide, работеща в партньорство с Uber и Tawasul, а второто - на AutoGo-K2, работеща с ApolloGo-Baidu.

Така Абу Даби се превръща в първия град в региона на Близкия изток и Северна Африка, който стартира подобна услуга.

Целта на емирството е, до 2040 г. 25% от всички пътувания да се извършват без човешка намеса, уточнява The National. Според властите, това ще доведе до 15% по-малко вредни емисии и 18% по-малко инциденти. Технологията вече е тествана в града, като са осъществени над 30 хиляди пътувания на над 900 хиляди километра, пише Traffic Technology Today.

През септември Интегрираният транспортен център стартира пилотна програма за доставки с автономни превозни средства в района на Масдар.

Източник: iStock

Прогнозата на консултантската фирма Precedence Research е, че стойността на световния пазар на автономни превозни средства ще достигне около 2,3 трилиона долара до 2032 г., като през 2022 г. е едва около 121,7 милиарда долара.

От първо лице

Журналист от арабската медия The National разказва за пътуването си с Robotaxi GXR - моделът на колите на Uber.

Подобно на обикновените таксиметрови услуги, клиентите резервират колата чрез приложението на компанията, което показва и след колко време таксито ще е при тях. Автомобилите имат функция за безопасност, която позволява отключването на вратите само с персонализиран код, пратен от апликацията.

Източник: The National

Мерките за безопасност са на високо ниво, като автомобилът не потегля, ако коланите на всички пътници не са закопчани. Друга предпазна мярка е, преграда между "шофьорското" място и клиентите. По този начин се елиминира опасността някой от пътниците да реши да се намеси в контролната система, обяснява журналистът. На този етап, няма законово наказание срещу подобни прояви, но най-вероятно достъпът до приложението на нарушителите ще бъде забранен.

Журналистът споделя, че липсата на шофьор не се забелязва. Въпреки това, спирането и тръгването са по-плавни, отколкото при естественото шофиране. Клиентите през цялото време могат да наблюдават маршрута и данните за пътуването, а след пристигане трябва да натиснат единствено бутона за отключване на вратите.

Рискове

Експерти предупреждават, че има някои неизвестни по отношение на новата технология. Едно от предизвикателствата, са природните условия и по-конкретно - характерните за този регион пясъчни бури. Има вероятност те да повлияят на системата за откриване и определяне на разстоянието на автомобилите, която използва лазерна светлина за измерване и създаване на 3D карти на околността, както и радари и камери.

Източник: The National

Друго препятствие представлява специфичната култура на шофиране, която има всяка нация, обяснява Сринивас Пийта - директор на Лабораторията за автономни и свързани транспортни услуги към Технологичния институт на Джорджия. Въпреки дългия обучителен период, учените смятат, че софтуерът все още не може да предвиди всяка ситуация.

Въпреки това, най-голямо предизвикателство си остава общественото мнение. Тазгодишно проучване в САЩ показва, че едва 13% от запитаните се доверяват на автономните превозни средства, а 53% не биха избрали този начин на транспорт.

Според Пийта обаче, новата технология ще се интегрира по-бързо в страни със стабилна транспортна инфраструктура и пътни системи, където хората спазват правилата за движение.