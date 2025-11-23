В столицата на Обединените арабски емирства (ОАЕ) пускат по улиците първите роботаксита с комерсиална цел, пише The National. Интегрираният транспортен център в страната е издал две разрешителни за извършване на услуги за автономни превозни средства от ниво 4 (от 5, което означава, че не се нуждае от никаква човешка намеса). Първото е издадено на WeRide, работеща в партньорство с Uber и Tawasul, а второто - на AutoGo-K2, работеща с ApolloGo-Baidu.

Така Абу Даби се превръща в първия град в региона на Близкия изток и Северна Африка, който стартира подобна услуга.

Целта на емирството е, до 2040 г. 25% от всички пътувания да се извършват без човешка намеса, уточнява The National. Според властите, това ще доведе до 15% по-малко вредни емисии и 18% по-малко инциденти. Технологията вече е тествана в града, като са осъществени над 30 хиляди пътувания на над 900 хиляди километра, пише Traffic Technology Today.

През септември Интегрираният транспортен център стартира пилотна програма за доставки с автономни превозни средства в района на Масдар.

Прогнозата на консултантската фирма Precedence Research е, че стойността на световния пазар на автономни превозни средства ще достигне около 2,3 трилиона долара до 2032 г., като през 2022 г. е едва около 121,7 милиарда долара.

От първо лице

Журналист от арабската медия The National разказва за пътуването си с Robotaxi GXR - моделът на колите на Uber.

Подобно на обикновените таксиметрови услуги, клиентите резервират колата чрез приложението на компанията, което показва и след колко време таксито ще е при тях. Автомобилите имат функция за безопасност, която позволява отключването на вратите само с персонализиран код, пратен от апликацията.

Мерките за безопасност са на високо ниво, като автомобилът не потегля, ако коланите на всички пътници не са закопчани. Друга предпазна мярка е, преграда между "шофьорското" място и клиентите. По този начин се елиминира опасността някой от пътниците да реши да се намеси в контролната система, обяснява журналистът. На този етап, няма законово наказание срещу подобни прояви, но най-вероятно достъпът до приложението на нарушителите ще бъде забранен.

Журналистът споделя, че липсата на шофьор не се забелязва. Въпреки това, спирането и тръгването са по-плавни, отколкото при естественото шофиране. Клиентите през цялото време могат да наблюдават маршрута и данните за пътуването, а след пристигане трябва да натиснат единствено бутона за отключване на вратите.

Рискове

Експерти предупреждават, че има някои неизвестни по отношение на новата технология. Едно от предизвикателствата, са природните условия и по-конкретно - характерните за този регион пясъчни бури. Има вероятност те да повлияят на системата за откриване и определяне на разстоянието на автомобилите, която използва лазерна светлина за измерване и създаване на 3D карти на околността, както и радари и камери.

Друго препятствие представлява специфичната култура на шофиране, която има всяка нация, обяснява Сринивас Пийта - директор на Лабораторията за автономни и свързани транспортни услуги към Технологичния институт на Джорджия. Въпреки дългия обучителен период, учените смятат, че софтуерът все още не може да предвиди всяка ситуация.

Въпреки това, най-голямо предизвикателство си остава общественото мнение. Тазгодишно проучване в САЩ показва, че едва 13% от запитаните се доверяват на автономните превозни средства, а 53% не биха избрали този начин на транспорт.

Според Пийта обаче, новата технология ще се интегрира по-бързо в страни със стабилна транспортна инфраструктура и пътни системи, където хората спазват правилата за движение.

