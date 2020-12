Uber Technologies Inc. е продала подразделението си за автономни автомобили на конкурент от Силициевата долина, Aurora Innovation Inc., превръщайки се в поредния бизнес, от който компанията за споделено пътуване излиза в опит да спази обещанието си пред акционерите и най-накрая да излезе на печалба, пише The Wall Street Journal.

Двете компании съобщиха, че като част от сделката за автономното подразделение, познато като Advanced Technologies Group (ATG), Uber ще инвестира $400 млн. в Aurora и ще придобие 26% от компанията.

Изпълнителният директор на Uber Дара Косровшахи започна преструктуриране на компания в опит да излезе на печалба, поставяйки на заден план скъпи странични дейности като електрически велосипеди, летящи коли и други. Обещанието е, че до края на следващата година компанията ще бъде на печалба преди данъци, лихви и амортизация. Само през третото тримесечие на 2020 г. ATG, заедно с други технологични програми, са донесли $104 млн. загуба при $25 млн. приходи.

Начело на Aurora стои пионерът в автономните технологии Крис Ърмсън, който помогна на Google да стартират техния проект. Плановете му да се фокусира върху автономна технология за камиони, а автомобилите да останат на втори план.