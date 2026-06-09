Заводът Aughinish Alumina в Ирландия - най-голямата рафинерия за алуминиев оксид (глинозем) в Европа, се превърна в епицентъра на скандал, засягащ пряко войната в Украйна. Разследвания на ирландски и международни медии твърдят, че продукцията на предприятието стига до руската военна промишленост. Европейската комисия засега отказва да наложи санкции.

Заводът рафинира вносен боксит до алуминиев оксид - бял прах, ключова суровина за производството на алуминий. От 2007 г. предприятието е собственост на руската компания Rusal - един от най-големите производители на алуминий в света, основана от олигарха Олег Дерипаска, срещу когото са в сила санкции на САЩ, ЕС и Великобритания.

Самата Rusal формално не е под рестрикции - след като Дерипаска намали дела си под 50% през 2019 г., американските ограничения срещу компанията бяха вдигнати. Шведски данъчни власти обаче са установили в поверително разследване, цитирано от RTE, че Rusal "продължава да бъде контролирана от санкционирания руски олигарх Олег Дерипаска".

Веригата до руските оръжейни заводи

Около 50% от производството на Aughinish се изнася директно за Русия. Разследване на Irish Times и международната мрежа OCCRP проследи търговските потоци: алуминиевият оксид от Ирландия постъпва в руски топилни, произведеният алуминий се продава през компанията ASK и достига до десетки санкционирани руски производители на оръжие.

"Алуминият и неговите сплави се използват при производството на танкове, бронетехника, изтребители, ракетни комплекси, а напоследък - и на безпилотни летателни апарати. За реактивни дронове от типа "Геран-3" (руската версия на иранския Shahed) са необходими алуминиеви сплави с висока чистота", заяви Павло Шкуренко, експерт по санкции от Киевското училище по икономика, цитиран от Unian.

Посолството на Украйна в Дъблин предупреди, че тревожният търговски поток се е увеличил от 196 млн. евро през 2021 г. до 318 млн. евро през 2025 г., позиционирайки Русия като най-голям получател на ирландски алуминиев оксид - пред традиционните европейски партньори, отбелязва RTE.

ЕС не действа, Ирландия разследва

Въпреки нарастващия натиск - 74 евродепутати от 12 страни са поискали санкции, а зам.-председателят на Европарламента Пина Пичерно е изпратила официално писмо до Комисията, алуминиевият оксид не беше включен в последния пакет санкции, обявен в края на май.

Ирландското правителство стартира административна проверка на износа, без да е посочен срок за приключването й. Официалната позиция остава, че доказателствата за военна употреба не са достатъчно категорични - аргумент, отхвърлян остро от Киев и редица европейски политици.

Скандалът е особено неудобен за Дъблин: на 1 юли Ирландия поема председателството на Европейския съюз.