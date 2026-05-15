Руският производител на микроелектроника Angstrem отбеляза близо 50-кратен спад на печалбата от продажби през 2025 г., тъй като нарастващите задължения и разходите за преструктуриране задълбочиха финансовите проблеми на един от ключовите производители на чипове в отбранителния сектор на Русия, предава The Moscow Times.

Компанията, базирана в Зеленоград, отчете печалба от продажби в размер на 16,5 милиона рубли (224 400 долара) за 2025 г., което е спад от 846,2 милиона рубли (11,5 милиона долара) година по-рано, според финансовите отчети на компанията. Angstrem отчете нетна загуба от 206,8 милиона рубли (2,8 милиона долара) при приходи от 4,1 милиарда рубли (55,8 милиона долара).

Руската местна микроелектронна индустрия е изправена пред продължаващи трудности, тъй като западните санкции и години на неуспешни инвестиционни проекти тежат върху компании, считани за стратегически важни за военно-промишления комплекс на страната.

Angstrem остава ключов доставчик на микроелектроника за Министерството на отбраната, държавните корпорации и производителите в отбранителния сектор. Сред акционерите му са Element Group, RT-Capital и организации, свързани с Ruselectronics.

От компанията заявиха, че основната причина за отрицателния финансов резултат са допълнителните задължения от около 290 милиона рубли (3,9 милиона долара), дължими на руската Агенция за гарантиране на влоговете във връзка с фалиралата кредиторка BFG-Credit Bank. Тези задължения представляват по-голямата част от нетната загуба.

През февруари властите одобриха план за външно спасяване на Angstrem като част от процедура по несъстоятелност, свързана с огромното дългово бреме на компанията. Планът, одобрен от арбитражен съд, предвижда финансово оздравяване през следващите 18 месеца чрез оптимизиране на разходите, затваряне на нерентабилни производствени линии и продажба на неосновни активи.

Най-голямото предизвикателство за Angstrem остава дългът му към държавната корпорация за развитие VEB.RF. Компанията все още има задължения от 236,3 милиарда рубли (3,21 милиарда долара) в баланса си. Дългът произтича от споразумение за заем от 2008 г., когато структури, свързани с бившия министър на съобщенията и печата Леонид Рейман, контролираха компанията.

Angstrem действа като гарант за заем от 815 милиона евро, отпуснат за изграждане на съоръжение за производство на полупроводници, предназначено за производство на процесори, смарт карти и електронни паспорти, използващи технология от 0,11-0,13 микрона.

Проектът в крайна сметка се провали, като общите искове нараснаха до 1,3 милиарда евро. Дълговата тежест направи Angstrem най-губещата компания в Русия през 2025 г. според Forbes Русия. През 2024 г. компанията отчете рекордна нетна загуба от 236,3 милиарда рубли (3,21 милиарда долара), 47 пъти по-голяма от годишните ѝ приходи.

Очаква се компанията да претърпи допълнително преструктуриране догодина.