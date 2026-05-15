Американските мита вече се прехвърлят и към българската индустрия чрез по-слаби поръчки от Европа, натиск върху производствените вериги и по-ожесточена конкуренция. Това показва анализ на Coface година след началото на търговската война на САЩ.

Според компанията ефектът у нас се усеща най-силно в машиностроенето, металургията и производството на автомобилни компоненти, където българските предприятия са част от веригите за доставки на европейската индустрия. По-високите американски мита върху европейския износ ограничават конкурентоспособността на компании от ЕС, което води до спад в поръчките към техните подизпълнители в България.

"За България митата не бяха толкова директен шок, колкото фактор, който допълнително влоши външната среда - чрез по-слаб износ, по-ниска индустриална активност в Европа и повишена несигурност за бизнеса", коментира управителят на местния офис Пламен Димитров.

От Coface посочват, че пренасочването на глобалната търговия засилва и ценовия натиск върху българските износители заради по-силната конкуренция от страни в Югоизточна Азия. Това се случва на фона на вече по-високи разходи за суровини и компоненти.

Анализът стига и до извода, че основната тежест от американските мита засега се поема от самите компании в САЩ, а не от чуждестранните производители. Данните показват, че през 2025 г. цените на вноса в САЩ са нараснали с едва 0,7%, а инфлацията е останала под очакваните нива въпреки средни тарифи от около 15%.

В същото време в силно засегнати сектори като металургията, автомобилната индустрия и електрониката производствените разходи растат рязко, докато печалбите остават под натиск. Според Coface това вече се отразява и върху броя на фалитите в САЩ, който е с около 15% над нивата от 2019 г.