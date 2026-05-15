Американските мита вече се прехвърлят и към българската индустрия чрез по-слаби поръчки от Европа, натиск върху производствените вериги и по-ожесточена конкуренция. Това показва анализ на Coface година след началото на търговската война на САЩ.
Според компанията ефектът у нас се усеща най-силно в машиностроенето, металургията и производството на автомобилни компоненти, където българските предприятия са част от веригите за доставки на европейската индустрия. По-високите американски мита върху европейския износ ограничават конкурентоспособността на компании от ЕС, което води до спад в поръчките към техните подизпълнители в България.
"За България митата не бяха толкова директен шок, колкото фактор, който допълнително влоши външната среда - чрез по-слаб износ, по-ниска индустриална активност в Европа и повишена несигурност за бизнеса", коментира управителят на местния офис Пламен Димитров.
Българската индустрия търси помощ от държавата заради високите цени на електроенергията
Настоява се за актуализиран размер на компенсациите, при долен праг от 50 евро/мвтч, вместо 63.9 евро/мвтч
От Coface посочват, че пренасочването на глобалната търговия засилва и ценовия натиск върху българските износители заради по-силната конкуренция от страни в Югоизточна Азия. Това се случва на фона на вече по-високи разходи за суровини и компоненти.
Анализът стига и до извода, че основната тежест от американските мита засега се поема от самите компании в САЩ, а не от чуждестранните производители. Данните показват, че през 2025 г. цените на вноса в САЩ са нараснали с едва 0,7%, а инфлацията е останала под очакваните нива въпреки средни тарифи от около 15%.
В същото време в силно засегнати сектори като металургията, автомобилната индустрия и електрониката производствените разходи растат рязко, докато печалбите остават под натиск. Според Coface това вече се отразява и върху броя на фалитите в САЩ, който е с около 15% над нивата от 2019 г.