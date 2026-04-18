Президентът на САЩ Доналд Тръмп дава доста поводи на американците да пият напоследък - заплашвайки да заличи Иран или флиртувайки с превземането на Гренландия. Оказва се обаче, че президентът става и част от причината хората в Америка да се отказват от алкохола, пише Business Insider.

Истината е, че американците пият най-малко от десетилетия насам. Докато дългосрочната културна промяна към умереност е съвсем реална, непосредствените циклични индикатори също сочат надолу. И именно Тръмп е главният виновник за това.

Количеството консумирани алкохолни напитки на основните пазари е намаляло с 2% през 2025 г., според данни от компанията за данни за напитки IWSR. В Съединените щати обемите са намалели с 5%. Потреблението на бира, вино и спиртни напитки намалява.

В момента секторът на алкохолните напитки в САЩ е подложен на сериозен натиск, който много анализатори и представители на индустрията пряко свързват с политиката на президента Доналд Тръмп.

Основните фактори, които "смазват" индустрията:

1. Търговски войни и ответни мерки

Канадски бойкот: В отговор на митата на Тръмп, канадски провинции като Онтарио и Квебек наложиха пълна забрана за продажба на американски алкохол в държавните си магазини.

Продажбите на американско вино в Канада (някога ключов пазар) спаднаха с , а на дестилирани спиртни напитки - с над . Загуби за големи марки: Продажбите на Jack Daniel's (Brown-Forman) в Канада паднаха с 60-62%, а Jim Beam дори спря производството в една от водещите си дестилерии поради свръхпроизводство и липса на пазари.

2. Повишени производствени разходи

Вносни мита: Наложените 15-20% мита върху европейски стоки оскъпяват основни материали като стъклени бутилки, коркови тапи и дъбови бъчви от Франция и Португалия.

3. Натиск върху потребителите

Инфлация: Високите разходи за живот карат американците да ограничават "излишните" разходи, като алкохола.

4. Промяна в навиците (поколенчески фактори)

Индустрията е изправена и пред дългосрочни предизвикателства, които не зависят само от политиката:

Поколението Z консумира значително по-малко алкохол от предишните поколения.

И макар Доналд Тръмп да твърди, че митата ще защитят местното производство, много американски винари и дестилатори посочват, че вносните продукти (като френско вино или мексиканска текила) нямат директни американски заместители. Тоест, тарифите наказват само американските бизнеси.