Президентът на САЩ Доналд Тръмп дава доста поводи на американците да пият напоследък - заплашвайки да заличи Иран или флиртувайки с превземането на Гренландия. Оказва се обаче, че президентът става и част от причината хората в Америка да се отказват от алкохола, пише Business Insider.

Истината е, че американците пият най-малко от десетилетия насам. Докато дългосрочната културна промяна към умереност е съвсем реална, непосредствените циклични индикатори също сочат надолу. И именно Тръмп е главният виновник за това.

Количеството консумирани алкохолни напитки на основните пазари е намаляло с 2% през 2025 г., според данни от компанията за данни за напитки IWSR. В Съединените щати обемите са намалели с 5%. Потреблението на бира, вино и спиртни напитки намалява. 

В момента секторът на алкохолните напитки в САЩ е подложен на сериозен натиск, който много анализатори и представители на индустрията пряко свързват с политиката на президента Доналд Тръмп.

Основните фактори, които "смазват" индустрията:

1. Търговски войни и ответни мерки

  • Канадски бойкот: В отговор на митата на Тръмп, канадски провинции като Онтарио и Квебек наложиха пълна забрана за продажба на американски алкохол в държавните си магазини.
  • Срив на износа: Продажбите на американско вино в Канада (някога ключов пазар) спаднаха с 91%, а на дестилирани спиртни напитки - с над 50%.
  • Загуби за големи марки: Продажбите на Jack Daniel's (Brown-Forman) в Канада паднаха с 60-62%, а Jim Beam дори спря производството в една от водещите си дестилерии поради свръхпроизводство и липса на пазари.

2. Повишени производствени разходи

  • Вносни мита: Наложените 15-20% мита върху европейски стоки оскъпяват основни материали като стъклени бутилки, коркови тапи и дъбови бъчви от Франция и Португалия.
  • Метални мита: Митата върху алуминия и стоманата повишават цените на кенчетата за бира и оборудването за дестилация (медни казани).

3. Натиск върху потребителите

  • Инфлация: Високите разходи за живот карат американците да ограничават "излишните" разходи, като алкохола.
  • Геополитическа несигурност: Конфликтът с Иран и общата икономическа волатилност допълнително потискат потребителското доверие.

4. Промяна в навиците (поколенчески фактори)

Индустрията е изправена и пред дългосрочни предизвикателства, които не зависят само от политиката:

  • Поколението Z консумира значително по-малко алкохол от предишните поколения.
  • Конкуренция: Популярността на канабиса и лекарства за отслабване (като GLP-1) също намалява търсенето на алкохолни напитки.

И макар Доналд Тръмп да твърди, че митата ще защитят местното производство, много американски винари и дестилатори посочват, че вносните продукти (като френско вино или мексиканска текила) нямат директни американски заместители. Тоест, тарифите наказват само американските бизнеси.

