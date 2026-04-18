Президентът на САЩ Доналд Тръмп дава доста поводи на американците да пият напоследък - заплашвайки да заличи Иран или флиртувайки с превземането на Гренландия. Оказва се обаче, че президентът става и част от причината хората в Америка да се отказват от алкохола, пише Business Insider.
Истината е, че американците пият най-малко от десетилетия насам. Докато дългосрочната културна промяна към умереност е съвсем реална, непосредствените циклични индикатори също сочат надолу. И именно Тръмп е главният виновник за това.
Количеството консумирани алкохолни напитки на основните пазари е намаляло с 2% през 2025 г., според данни от компанията за данни за напитки IWSR. В Съединените щати обемите са намалели с 5%. Потреблението на бира, вино и спиртни напитки намалява.
Източник: iStock
В момента секторът на алкохолните напитки в САЩ е подложен на сериозен натиск, който много анализатори и представители на индустрията пряко свързват с политиката на президента Доналд Тръмп.
Основните фактори, които "смазват" индустрията:
1. Търговски войни и ответни мерки
- Канадски бойкот: В отговор на митата на Тръмп, канадски провинции като Онтарио и Квебек наложиха пълна забрана за продажба на американски алкохол в държавните си магазини.
- Срив на износа: Продажбите на американско вино в Канада (някога ключов пазар) спаднаха с 91%, а на дестилирани спиртни напитки - с над 50%.
- Загуби за големи марки: Продажбите на Jack Daniel's (Brown-Forman) в Канада паднаха с 60-62%, а Jim Beam дори спря производството в една от водещите си дестилерии поради свръхпроизводство и липса на пазари.
2. Повишени производствени разходи
- Вносни мита: Наложените 15-20% мита върху европейски стоки оскъпяват основни материали като стъклени бутилки, коркови тапи и дъбови бъчви от Франция и Португалия.
- Метални мита: Митата върху алуминия и стоманата повишават цените на кенчетата за бира и оборудването за дестилация (медни казани).
3. Натиск върху потребителите
- Инфлация: Високите разходи за живот карат американците да ограничават "излишните" разходи, като алкохола.
- Геополитическа несигурност: Конфликтът с Иран и общата икономическа волатилност допълнително потискат потребителското доверие.
4. Промяна в навиците (поколенчески фактори)
Индустрията е изправена и пред дългосрочни предизвикателства, които не зависят само от политиката:
- Поколението Z консумира значително по-малко алкохол от предишните поколения.
- Конкуренция: Популярността на канабиса и лекарства за отслабване (като GLP-1) също намалява търсенето на алкохолни напитки.
И макар Доналд Тръмп да твърди, че митата ще защитят местното производство, много американски винари и дестилатори посочват, че вносните продукти (като френско вино или мексиканска текила) нямат директни американски заместители. Тоест, тарифите наказват само американските бизнеси.
The_Dogна 18.04.2026 в 11:07:40 #3
Имат си фентанилче, изтрябвала им е пиячка
nsmilitiaна 18.04.2026 в 09:24:12 #2
Като няма алкохол - да друсат. Изтрещял народ
