Руското правителство наложи забрана за износ на авиационно гориво до 30 ноември, съобщиха властите, цитирани от Reuters. Причината: украинските удари по руските рафинерии и друга енергийна инфраструктура продължават.

Русия изнася реактивно гориво главно по железопътен транспорт до Централна Азия, предимно за пазарите на Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан.

"Целта на това решение е да се гарантира стабилност на вътрешния пазар на горива", се казва в изявлението на правителството.

Припомняме, че Русия вече ограничи износа на бензин, но все още не е предприела действия по отношение на дизела, въпреки че информационната агенция Interfax съобщи миналата седмица, че се обмислят различни мерки.

Производството на дизел в Русия спадна с около 10% през май, което добави към 10% месечен спад през април, тъй като украинските атаки с дронове срещу рафинерии ги принудиха да намалят или спрат производството, показаха данни на Reuters от 29 май, докато износът на горивото се е увеличил.