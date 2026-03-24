Русия затегна ограниченията върху износа на изкуствения тор амониева селитра, за периода до 21 април 2026 г., съобщи Министерството на земеделието на страната, пише Интерфакс. За периода действието на издадените лицензи за износ е преустановено, а също няма да се издават и нови лицензи за износ. Русия е един от най-големите в света износители на изкуствени торове.

Изключение се прави само за доставки по междуправителствени споразумения.

"Ограничението се въвежда въз основа на решение на оперативния щаб за контрол на доставките на азотни торове на земеделските производители и процедурите за тяхното изпълнение, към руското Министерство на земеделието.

Предвид нарастващото търсене на азотни торове в чужбина, спирането на износа им от Русия ще позволи да се даде приоритет на задоволяването на потребностите на вътрешния пазар по време на пролетните земеделски дейности", коментират от руското Министерство на земеделието.

Износът на азотни и комбинирани минерални торове от Русия е ограничен с квоти от 1 декември 2021 г. Тази мярка е многократно удължавана и сега е в сила до 31 май 2026 г. Лицензиите за износ се издават от руското Министерство на промишлеността и търговията.

Квотата за износ на амониева селитра за периода от 1 декември 2025 г. до 31 май 2026 г. беше одобрена в общ обем от 2,6 милиона тона.

За сегашното спиране на износа на един от най-употребяваните в световен мащаб минерални торове, допринесе и фактът, че големият производител на амониев нитрат, заводът "Дорогобуж" (част от групата "Акрон"), беше атакуван от украински дронове и спря работа.

По-късно беше съобщено, че е планирано производството на амониева селитра да бъде възобновено в завода до края на юни. Изкуствените торове произвеждани от въпросния завод, са предназначени основно за вътрешния пазар.