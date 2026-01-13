Azomureș - единственият румънски производител на азотни торове с промишлен мащаб, обяви временно спиране на дейността си след провала на преговорите за придобиване от държавната газова компания Romgaz.

Решението застрашава над 2500 работни места и поставя под въпрос продоволствената сигурност на Румъния, пишат медии в северната ни съседка.

Компанията, собственост на швейцарската търговска група Ameropa, съобщи че около 600 служители ще бъдат в принудителен отпуск, а основните договори за поддръжка и услуги ще бъдат спрени или значително редуцирани, което пряко засяга над 1500 души от подизпълнителите, работещи на площадката в Търгу Муреш.

Кризата е резултат от продължаващата несигурност относно доставките на природен газ на дългосрочна база и липсата на напредък в процеса на придобиване. През февруари Romgaz изрази интерес към Azomureș, като придобиването беше представено като оптимално решение за румънските земеделски производители.

Въпреки че процесът на технически, финансов, юридически и екологичен одит беше изцяло завършен, държавната компания не представи обвързваща оферта нито ясен график за изпълнение до края на миналата година, както беше обявено публично.

Производствените съоръжения на Azomureș, разпростиращи се на 100 хектара, остават технически готови за рестартиране, благодарение на инвестиции от над 300 милиона евро през последното десетилетие. През декември компанията получи ново интегрирано разрешително за околната среда.

Въпреки това производството е спряно от август 2024 година, с изключение на малка по обем продукция през втората половина на миналата година.

Заводът има годишен капацитет до 1,8 милиона тона азотни торове и NPK продукти, като при пълен капацитет консумира около 1 милиард кубически метра газ годишно. Приблизително 75% от производството се продава на вътрешния румънски пазар, което прави компанията критична за местното земеделие.

"Непрекъснатото отлагане на решенията за осигуряване на бъдещето на Azomureș не е неутрална опция. То активно разрушава индустриалния капацитет, специализираните работни места и способността на Румъния да преобразува природните си ресурси в икономическа стойност", заяви Джош Закариас, изпълнителен и търговски директор на Azomureș.

Компанията предупреди, че без национална стратегия за използване на природния газ от бъдещия офшорен проект Neptun Deep (очакван за 2027 година), Румъния рискува да изнася газ на ниски маржове, докато внася скъпи торове.