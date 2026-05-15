Дългият списък от глобални технологични компании, които в последно време хем впечатляват Уолстрийт с финансови резултати, хем се разделят с хиляди служители, вече включва и името на Cisco. В деня, в който гигантът при мрежовите решения обяви 12% скок на приходите на годишна база до 15,8 милиарда долара за тримесечие, изпълнителният директор Чък Робинс обяви и освобождаването на 4000 души от екипа.

Според него компаниите, които ще спечелят в епохата на AI са тези, които имат "концентрация, усещане за спешност и дисциплина, за да пренасочват непрестанно инвестициите си в сфери, в които търсенето и дългосрочното създаване на стойност са най-големи". Разбира се, решението е "трудно" и касае "структурата на разходите".

Инвестициите ще се пренасочат към "силиций, оптика, сигурност и използването на AI в рамките на компанията".

Финансовият директор Марк Петерсън обаче подчерта пред инвеститори, че "преструктурирането не е с цел икономии": "Нещата се случват изключително бързо в момента. Това е по-скоро преподреждане от изключително силна основа, както виждате по финансовите резултати (...) Ние не винаги имаме нужните ресурси на правилните места - става дума за това, а не за икономии".

Meta, Oracle, Dell и Block освободиха общо 53 000 души само през последните няколко месеца и далеч не са единствените.

Cisco има присъствие в България от 1999 г., като в софийския офис работят 100 души. Не е ясно дали и те ще бъдат засегнати от новата вълна на съкращения. През 2024 г. Cisco освободи общо над 10 000 души на два "тура" - през февруари и през август.