Първото голямо съкращение на българския пазар, публично оправдано с навлизането на изкуствения интелект. Вече е факт. Платформата за търговия с криптовалути Crypto.com е освободила над 90 от служителите си у нас през последните дни в рамките на оптимизация, която засяга около 12% от глобалния ѝ персонал.

"Присъединяваме се към списъка с компании, които внедряват изкуствен интелект в цялата си дейност. Компаниите, които не направят този завой веднага, ще се провалят. Тези, които действат бавно, ще изостанат. Компаниите, които реагират незабавно и съчетаят най-добрите инструменти с AI с топ служителите си, ще постигнат мащаб и прецизност, които досега бяха невъзможни", написа в X/Twitter основателят и изпълнителен директор Крис Марсалек.

По думите му съкращенията засягат "роли, които не се адаптират към нашия нов свят".

We are joining the list of companies integrating enterprise-wide AI. Companies that do not make this pivot immediately will fail. Companies that move slowly will be left behind. Companies that move immediately and pair the best AI tools with top-performers will achieve a level of… — Kris | ai.com (@kris) March 19, 2026

Именно такава е била и "присъдата" за десетки служители в офиса на Crypto.com в София. В нощта между сряда и четвъртък те са получили имейли от HR отдела, последвани от среща с "Човешки ресурси", научи Money.bg. Засегнати са всички отдели, като съкратените ще имат заплати, осигуровки и социални придобивки още месец.

Това е втора вълна на съкращения от началото на годината, като поне 30 човека са останали на улицата през януари и февруари. Според наш източник намаляването на персонала през тази седмица не е дошло изненадващо. Преди около 2 месеца в корпоративна комуникация е било обявено, че на централно равнище е бил нает експерт по преструктуриране.

Приблизително по същото време Крис Марсалек даде рекордните 70 милиона долара за домейна AI.com, на който днес се помещава агентна платформа с изкуствен интелект. Що се отнася до AI трансформацията на Crypto.com, според работещи в компанията, от над година и половина се използват подобни технологии, т.е. обявлението на изпълнителния директор не е за нещо, което тепърва трябва да се случва.

"Всеки път, когато криптото тръгне надолу, изпълнителният директор маха хора - това е моделът на управление на тази фирма", коментира служител.

Действително, Crypto.com стана печално известна в края на 2023-а, когато с Money.bg се свързаха работещи в компанията и разказаха как тя се е освободила от стотици, заети в офиса в София, като рязко и изненадващо е въвела изискване за 100% присъствена работа - даже за хора, които не са от столицата и които са имали различна договорка с работодателя.

Регистрирана в Сингапур, Crypto.com бързо изгради сериозно присъствие у нас - паралелно на възхода на целия криптосектор. В един момент през 2022 г. българското ѝ дружество "Форис Юръп" имаше почти 3000 служители. Към януари 2026 г. те са под 650 - като тази бройка не отразява последните вълни на съкращения, след които персоналът вероятно се доближава до 500 човека или една шеста в сравнение с пика.

Финансовите резултати от последния публичен отчет показват, че това е бизнес с много над 100 милиона лева приходи и милиони левове печалба. И това са само резултатите в България.