Първото голямо съкращение на българския пазар, публично оправдано с навлизането на изкуствения интелект. Вече е факт. Платформата за търговия с криптовалути Crypto.com е освободила над 90 от служителите си у нас през последните дни в рамките на оптимизация, която засяга около 12% от глобалния ѝ персонал.

"Присъединяваме се към списъка с компании, които внедряват изкуствен интелект в цялата си дейност. Компаниите, които не направят този завой веднага, ще се провалят. Тези, които действат бавно, ще изостанат. Компаниите, които реагират незабавно и съчетаят най-добрите инструменти с AI с топ служителите си, ще постигнат мащаб и прецизност, които досега бяха невъзможни", написа в X/Twitter основателят и изпълнителен директор Крис Марсалек.

По думите му съкращенията засягат "роли, които не се адаптират към нашия нов свят".

Именно такава е била и "присъдата" за десетки служители в офиса на Crypto.com в София. В нощта между сряда и четвъртък те са получили имейли от HR отдела, последвани от среща с "Човешки ресурси", научи Money.bg. Засегнати са всички отдели, като съкратените ще имат заплати, осигуровки и социални придобивки още месец.

Това е втора вълна на съкращения от началото на годината, като поне 30 човека са останали на улицата през януари и февруари. Според наш източник намаляването на персонала през тази седмица не е дошло изненадващо. Преди около 2 месеца в корпоративна комуникация е било обявено, че на централно равнище е бил нает експерт по преструктуриране.

Приблизително по същото време Крис Марсалек даде рекордните 70 милиона долара за домейна AI.com, на който днес се помещава агентна платформа с изкуствен интелект. Що се отнася до AI трансформацията на Crypto.com, според работещи в компанията, от над година и половина се използват подобни технологии, т.е. обявлението на изпълнителния директор не е за нещо, което тепърва трябва да се случва.

"Всеки път, когато криптото тръгне надолу, изпълнителният директор маха хора - това е моделът на управление на тази фирма", коментира служител.

Действително, Crypto.com стана печално известна в края на 2023-а, когато с Money.bg се свързаха работещи в компанията и разказаха как тя се е освободила от стотици, заети в офиса в София, като рязко и изненадващо е въвела изискване за 100% присъствена работа - даже за хора, които не са от столицата и които са имали различна договорка с работодателя.

Регистрирана в Сингапур, Crypto.com бързо изгради сериозно присъствие у нас - паралелно на възхода на целия криптосектор. В един момент през 2022 г. българското ѝ дружество "Форис Юръп" имаше почти 3000 служители. Към януари 2026 г. те са под 650 - като тази бройка не отразява последните вълни на съкращения, след които персоналът вероятно се доближава до 500 човека или една шеста в сравнение с пика.

Финансовите резултати от последния публичен отчет показват, че това е бизнес с много над 100 милиона лева приходи и милиони левове печалба. И това са само резултатите в България.