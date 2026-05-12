Катастрофално намаляване на производството на облекло и на обувки и кожени изделия отчита Националният статистически институт. Данните са притеснителни не само на месечно или годишно равнище, но и поставени в по-дълъг контекст.

През март с 8,3% намалява индексът на промишленото производство на облекло, а този в сектор "Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм" - с 2,6%.

На годишно равнище сривът при шивашката промишленост е с 11,4 на сто, а при обувната и кожарската - цели 24,1 на сто.

Ако се приеме 2021 г. за базисна на индекса, то през февруари 2016 г. производството на дрехи е имало 143,6 пункта при 72,3 пункта през същия месец на тази година. При кожените изделия и обувките крахът е още по-голям - от 134,3 пункта до 47,1 пункта 10 години по-късно.

И в двата сектора тенденцията през последните години е отрицателна, като причините могат да се търсят на няколко места.

На първо място, българските производители губят външни пазари - икономическите проблеми в страните от ЕС, където преди се изнасяше немалка част от продукцията, водят до намалено търсене. В масовия сегмент проблем се оказва намирането на клиенти даже у нас - масово се купуват евтини китайски дрехи от шопинг платформи като Temu и Shein. От години е силно присъствието и на турските дрехи и обувки.

Още през миналата година Антоанета Антонова от Българската асоциация за текстил, облекло и кожи предупреди в ефира на Bloomberg TV Bulgaria: "Не можем да се конкурираме с големи производства, сериите ни са по-малки и няма как да устоим на ниските цени на брандовете за ултрабърза мода".

Мащабът на проблема е огромен. Според Българската асоциация "Кръгов текстил" (БАКТ), само през 2023-а у нас са влезли 20 милиона пратки от Китай със средна цена на продукта от около 7 долара. Към онзи момент оценките на организацията бяха, че Made in China платформите контролират 20 на сто от пазара на "бързата мода". Тогава производството на облекло у нас е било с една трета по-мащабно, отколкото е днес, ако гледаме данните на националната статистика.

От 1 юли 2026 г. ЕС въвежда фиксирано мито от 3 евро на артикул в пратките до 150 евро - с всички условности и възможни вратички в правилото, но щетите вече са налице. Предприятия, които са давали прехрана на десетки хиляди хора у нас и са имали икономически принос от милиарди евро, днес или вече не съществуват, или функционират със силно намален капацитет.