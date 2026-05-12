Lufthansa - най-голямата авиационна група в Европа, обяви намерението си да увеличи дела си в италианския национален превозвач ITA Airways от 41% на 90%, като упражни предварително договорена опция, съобщават световните агенции.

Цената на сделката е 325 милиона евро, а очакваното приключване е през първото тримесечие на 2027 г., при одобрение от регулаторите.

Главният изпълнителен директор на Lufthansa Group Карстен Шпор направи обявлението на годишното общо събрание на компанията във Франкфурт. Продавач е италианското правителство, чрез Министерството на икономиката и финансите, което ще запази 10% от капитала на авиокомпанията.

Lufthansa има опция да придобие и тези акции най-късно до 2033 г.

Сделката подлежи на одобрение от Европейската комисия и Министерството на правосъдието на САЩ - процес, при който вероятно ще бъдат наложени нови регулаторни условия.

От пепелта на Alitalia

ITA Airways е основана през ноември 2020 г. и стартира дейност година по-късно, след окончателния фалит на Alitalia - италианския национален превозвач, натрупал загуби от 11,4 милиарда евро между 2000 и 2020 г. Alitalia беше поставена под надзор още през 2017 г., а годините на субсидии и неуспешни опити за спасяване я превърнаха в символ на корпоративна неефективност.

ITA наследи маршрути и самолети, като Европейската комисия разреши на италианската държава да вложи 1,35 милиарда евро в новия превозвач. Lufthansa се опитваше да придобие дял в италианската авиация и преди - два пъти, през 2009 и 2018 г., без успех.

Сделката за миноритарния дял беше обявена за пръв път през май 2023 г. и получи финален регулаторен зелен сигнал едва през ноември 2024 г.

От придобиването на 41% дял през януари 2025 г. интеграцията на ITA в структурата на Lufthansa Group върви изпреварващо, коментира Шпор. ITA вече е включена в системите за резервации и продажби на групата, в програмата за лоялност Miles & More и в Star Alliance. Тя се позиционира като петата мрежова авиокомпания на групата, наред с Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines.

Единственото изключение засега е трансатлантическата мрежа: присъединяването на ITA към съвместното предприятие A++ с United Airlines и Air Canada все още чака американско регулаторно одобрение.

През 2024 г. ITA отчете EBIT от 25 милиона евро и нетна печалба от 209 милиона евро - първата за италиански флагман от над 20 години. През 2025 г. авиокомпанията е допринесла с 90 милиона евро за приходите на групата.

Какво следва?

Lufthansa планира да разшири мрежата от дестинации на ITA в Източна Европа, включително на пазари от бивша Югославия, с цел привличане на трансферен трафик през Рим предимно в посока САЩ.

Товарният потенциал на ITA се оценява на еквивалент от три широкофюзелажни товарни самолета Boeing 777F, а Lufthansa Cargo вече предлага капацитета на италианските самолети на пазара.

"От 2027 г. ITA Airways ще бъде изцяло оперативно и финансово интегрирана в Lufthansa Group", заяви Шпор. Шефът на ITA Йорг Еберхарт посрещна сделката като "стъпка от голямо индустриално и стратегическо значение".

Акциите на Lufthansa реагираха с ръст от 2% в следобедната търговия в Европа.