Държавната петролна компания на Абу Даби - Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), е успяла да изнесе поне 6 милиона барела суров петрол от Персийския залив въпреки иранската блокада на Ормузкия проток. Танкерите са преминали с изключени транспондери, за да избегнат ирански обстрел, сочат данни на компаниите за морско разузнаване Kpler и SynMax, цитирани от "Ройтерс".

Три големи танкера с иракски нефт също са преминали протока с изключени транспондери в първите дни на май. Морската разузнавателна фирма Windward отчита близо 600-процентен ръст на "тъмните" преходи между 19 април и 3 май.

Рискова операция

През април четири танкера са натоварили нефт от марките Upper Zakum и Das от терминали на ОАЕ в залива и са преминали протока. Товарите са разтоварени по три начина: претоварени кораб-кораб и изпратени до рафинерии в Югоизточна Азия, складирани в Оман или доставени директно до рафинерия в Южна Корея.

Конкретен пример: на 7 април танкерът Hafeet от клас VLCC е натоварил 2 милиона барела Upper Zakum, преминал е протока на 15 април, а два дни по-късно нефтът е прехвърлен на гръцкия танкер Olympic Luck и изпратен до малайзийската рафинерия Pengerang - съвместно предприятие на Petronas и Saudi Aramco.

Заради блокадата ADNOC е принудена да намали износа си с над 1 милион барела дневно спрямо нивото от 3,1 милиона барела дневно, което е постигала през 2025 г.

Преходите не са без последствия. Миналата седмица от ОАЕ обвиниха Иран в дрон атака срещу празен танкер на ADNOC - Barakah. От началото на конфликта в края на февруари противовъздушната отбрана на ОАЕ е прехванала 551 балистични ракети, 29 крилати ракети и 2265 дрона, съобщи Министерството на отбраната на 10 май.

Въпреки това ADNOC е уведомила клиенти, че от май ще предлага товари с претоварване кораб-кораб в пристанищата Фуджейра и оманското Сохар, и води преговори с азиатски рафинерии за майски доставки.

Успоредно с това в залива се засилват смущенията на GPS сигнала. През уикенда геолокационните данни са показвали около 120 кораба фиктивно наредени на купчина на час път навътре в сушата от Абу Даби, с отчитана скорост от близо 50 възела при реална неподвижност. Дузина съдове са показвали скорости над 100 възела край границата между Оман и ОАЕ - физически невъзможни стойности, дължащи се на радиоелектронна борба.

Комбинацията от GPS смущения и изключени транспондери оставя анализаторите без надеждна картина на реалните петролни потоци през протока, през който обичайно минава около една пета от световните петролни доставки.