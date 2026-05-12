Турция е постигнала рекордно ниво на приходи миналата година от използването на въздушното си пространство в рамките на аеронавигационното обслужване. Това става ясно от нов доклад, цитиран от Daily Sabah.

Приходите в икономиката на страната възлизат на приблизително 33 милиарда турски лири (около 727,7 милиона щатски долара), става ясно от Доклада за дейността за 2025 г. на Главна дирекция "Държавна летищна администрация" (DHMI), която действа под шапката на турското Министерство на транспорта и инфраструктурата.

Турция събира такси от потребителите на въздушно пространство за използване на съоръжения и услуги, в съответствие с правилата на Европейската организация за безопасност на въздушното корабоплаване (Евроконтрол), на която е член.

В тази рамка държавите-членки на Евроконтрол изготвят "разходна база" за всяка фискална година, която включва разходи, свързани с такива услуги. Тази разходна база се състои от разходи за персонал, други текущи разходи, амортизация и капиталови разходи.

Потребителите на въздушното пространство се таксуват въз основа на тези разходи за аеронавигационно обслужване. Тези разходи представляват сумата за възстановяване на разходите на Турция за аеронавигационно обслужване.

Приходите от услуги са нараснали с 53%

В рамките на навигационните услуги, предоставяни от Турция, миналата година са генерирани приблизително 33,05 милиарда турски лири приходи от използване на въздушното пространство, което е рекорден брой. Това представлява увеличение с 53% в сравнение с 21,59 милиарда турски лири, регистрирани през 2024 г.

В резултат на това Турция се класира на шесто място сред 42 държави членки на Евроконтрол по отношение на "индекса на размера на националната разходна база" и на второ място по отношение на "търсенето на въздушно пространство".

Освен това Турция запазва позицията си на държава, предоставяща най-голям брой единици услуги в европейското въздушно пространство през ноември и декември миналата година и януари тази година, чупейки собствения си рекорд по месечни данни за системни единици услуги.

Докато темпът на растеж на наблюдаваните единици услуги сред членовете на Евроконтрол беше 5,5% в сравнение с предходната година, този темп достигна 9,3% в Турция. Съответно, общият брой единици услуги в страната достигна приблизително 21,87 милиона в края на миналата година.

Турция постигна този рекорд благодарение на нарастващото вътрешно търсене, силната инфраструктура и човешките ресурси. Геополитическото положение на страната и ролята ѝ на коридор за въздушен трафик по оста Изток-Запад също допринесоха за високото ниво на обем на обслужваните единици.