Общите приходи от туризъм на Грузия през първото тримесечие на 2026 г. са най-високите за този период в цялата й история, достигайки почти 830 милиона долара, съобщава "Комерсант".

За периода от януари до март тази година, руските туристи са допринесли за грузинската икономика със 124,3 милиона долара - което ги поставя на първо място сред чуждестранните туристи по този показател, според данните на Националната статистическа служба на Грузия (Geostat). Въпреки това, в сравнение с първите три месеца на 2025 г., приходите на Грузия от посещенията на руски туристи са намалели с 12,3%.

Следващите "най-доходоносни" чуждестранни туристи за бившата съветска република през първото тримесечие, са турските туристи (120 милиона долара) и израелските посетители (99 милиона долара).

По данни на Националната служба по туризъм, през 2025 г. страната са посетили общо 7,8 милиона чуждестранни туристи, от които - 1,6 милиона, или 20%, са руснаци.

Благодарение основно на ръста на туризма, брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението на Грузия надхвърли 10 000 долара за първи път през миналата година, в сравнение със 7000 долара само три години по-рано.

За миналата година общите приходи от туризъм на Грузия са 4,7 милиарда долара. За сравнение, държавният бюджет на Грузия за 2026 г. е планиран да е 36,29 милиарда лари (13,44 милиарда долара), а БВП - 114,12 милиарда лари (42,27 милиарда долара).

Министърът на икономиката и устойчивото развитие на Грузия Мариам Квривишвили, която ръководи и Националната агенция по туризъм, обяви пред местни медии, че се разработва специална програма за популяризиране на Грузия на "целеви пазари", като водещи са - Русия, ЕС, Израел и арабски страни.