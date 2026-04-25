Холдингът на американския президент Доналд Тръмп, Trump Organization, планира да построи в столицата на Грузия 70-етажен небостъргач - Trump Tower Tbilisi, пише The Wall Street Journal.

Сградата се планира да бъде построена близо до Централния парк в столицата Тбилиси на малката бивша съветска република, с население наполовина на българското. Там ще има както жилища, така и магазини и ресторанти. Със своите 70 етажа, небостъргачът Trump Tower ще стане най-високата сграда в Грузия. Проектът се разработва от компанията Gensler, която е най-голямата архитектурна фирма в света.

Това е първият строителен проект с марката Trump, който (ще) се реализира в региона, което, според WSJ, е знак за значението на Тбилиси като бизнес център в Източна Европа.

В реализацията на проекта ще участват също и грузинските строителни компании: Biograpi Living, Archi Group, Blox Group и Finvest Georgia. От своя страна, съоснователят на Blox Group, Лаша Квачадзе коментира в тази връзка, че "Trump Tower Tbilisi е доказателство за международното доверие и важен етап в икономическото развитие на Грузия".

Грузински медии припомнят, че още преди повече от 10 години от холдинга Trump Organization е имало изявления, че планират проект за недвижими имоти в Грузия. Компанията обаче се е отказала от реализацията на този проект тогава - както и от други чуждестранни сделки с недвижими имоти - тъй като Доналд Тръмп е заявил по онова време, че иска да избегне потенциален конфликт на интереси.

Коментирайки проекта за 70-етажния небостъргач в Тбилиси, председателят на грузинския парламент Шалва Папуашвили подчерта важността на привличането на чуждестранни инвестиции в страната и повишаването на стандартите на пазара на недвижими имоти, пише bm.ge.

По думите на Папуашвили, "в Грузия е създадена благоприятна инвестиционна среда и страната е икономически привлекателна за инвеститори".

Председателят на грузинския парламент посочи още, че самият проект говори сам за себе си, тъй като "когато компанията на Доналд Тръмп навлезе на грузинския пазар на имоти под собственото си име и марка, това означава, че тя добре познава този пазар и знае какво представлява той. А това не само ще допринесе за увеличение на инвестициите, но и ще въведе нов стандарт на пазара на недвижими имоти в Грузия като цяло".