Семейството на американския президент Доналд Тръмп е спечелило най-малко 2,3 милиарда долара от криптовалутни начинания, откакто той се върна в Белия дом - точно толкова, колкото около един милион инвеститори са изгубили от същите тези проекти. Това показва разследване на "Ройтерс", базирано на корпоративни документи, данни от блокчейна и изявления на свързаните компании.
Според анализа основният източник на приходи е проектът World Liberty Financial (WLF) - крипто начинание на семейство Тръмп, от чиито токени семейството е прибрало над 1,4 милиарда долара. Тръмп притежава 60% дял в компанията и получава 75% от приходите от продажби на токени.
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Допълнителни 616 милиона долара са генерирани от мемкойна $TRUMP, а останалото идва от участие в публично търгуваните компании ALT5 Sigma и American Bitcoin. Общите разходи на семейството за стартиране на тези проекти са оценени на под 1 милион долара.
Картината при инвеститорите е обърната. Притежателите на WLF токени са на загуба от около 674 милиона долара, а държателите на $TRUMP - от над 700 милиона. Акциите на ALT5 Sigma са се сринали от над 9 на 0,75 долара, което е коствало на акционерите около 675 милиона долара. American Bitcoin пък е изгубила над 200 милиона долара пазарна стойност.
Единственото изключение са малък брой едри търговци, закупили $TRUMP в самото начало и продали навреме.
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"Ройтерс" установи и съществени несъответствия в документи, подадени от World Liberty Financial пред европейски регулатори - едно от заявленията посочва с 3 милиарда по-малко токени, отколкото компанията е декларирала публично.
Кембъл Харви, професор по финанси в университета Duke, определя подобни продажби като необичайни за проект на толкова ранен етап. World Liberty Financial отхвърля изводите на агенцията и заявява, че не потвърждава методологии на трети страни.
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Публикацията предизвика незабавна политическа реакция. Сенаторът Елизабет Уорън призова всяко бъдещо крипто законодателство да съдържа механизми срещу конфликта на интереси, породен от участието на президентското семейство в сектора.
Белият дом не е коментирал обвиненията.