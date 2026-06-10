Семейството на американския президент Доналд Тръмп е спечелило най-малко 2,3 милиарда долара от криптовалутни начинания, откакто той се върна в Белия дом - точно толкова, колкото около един милион инвеститори са изгубили от същите тези проекти. Това показва разследване на "Ройтерс", базирано на корпоративни документи, данни от блокчейна и изявления на свързаните компании.

Според анализа основният източник на приходи е проектът World Liberty Financial (WLF) - крипто начинание на семейство Тръмп, от чиито токени семейството е прибрало над 1,4 милиарда долара. Тръмп притежава 60% дял в компанията и получава 75% от приходите от продажби на токени.

Допълнителни 616 милиона долара са генерирани от мемкойна $TRUMP, а останалото идва от участие в публично търгуваните компании ALT5 Sigma и American Bitcoin. Общите разходи на семейството за стартиране на тези проекти са оценени на под 1 милион долара.

Картината при инвеститорите е обърната. Притежателите на WLF токени са на загуба от около 674 милиона долара, а държателите на $TRUMP - от над 700 милиона. Акциите на ALT5 Sigma са се сринали от над 9 на 0,75 долара, което е коствало на акционерите около 675 милиона долара. American Bitcoin пък е изгубила над 200 милиона долара пазарна стойност.

Единственото изключение са малък брой едри търговци, закупили $TRUMP в самото начало и продали навреме.

"Ройтерс" установи и съществени несъответствия в документи, подадени от World Liberty Financial пред европейски регулатори - едно от заявленията посочва с 3 милиарда по-малко токени, отколкото компанията е декларирала публично.

Кембъл Харви, професор по финанси в университета Duke, определя подобни продажби като необичайни за проект на толкова ранен етап. World Liberty Financial отхвърля изводите на агенцията и заявява, че не потвърждава методологии на трети страни.

Публикацията предизвика незабавна политическа реакция. Сенаторът Елизабет Уорън призова всяко бъдещо крипто законодателство да съдържа механизми срещу конфликта на интереси, породен от участието на президентското семейство в сектора.

Белият дом не е коментирал обвиненията.