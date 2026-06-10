Цената на златото продължава да се срива - през последните дни благородният метал е надолу с над 4,3% спрямо края на май и с близо 23% спрямо рекордния връх от около 5600 долара за тройунция, достигнат през януари. В момента спот цената е около 4299 долара, а фючърсите за август са при 4323 долара.

Парадоксът е видим: САЩ и Иран остават в конфликт със спорадична размяна на удари, Ормузкият проток е по-скоро блокиран, а американската инфлация е на ниво от 3,8% - условия, при които традиционно инвеститорите се втурват към активи убежиша. Вместо това златото се държи все повече като рисков актив, движен не от геополитически страхове, а от очакванията за лихвената политика на Федералния резерв.

Силният пазар на труда обърна очакванията

Катализаторът за разпродажбата е по-силният от очакваното доклад за заетостта в САЩ за май. След него вниманието се пренасочва към данните за инфлацията - индексът на потребителските цени (CPI) за май се публикува в днес, а индексът на производствените цени (PPI) - в четвъртък.

Инструментът CME FedWatch вече показва около 70-71% вероятност за поне едно повишение на лихвите до декември.

"Търговците са нервни. Всички пазари влязоха в режим на избягване на риска, и точно затова виждаме спад при златото", коментира пред "Ройтерс" Боб Хабъркорн, старши пазарен стратег в RJO Futures. Когато Фед повишава лихвите, доларът се укрепва - а тъй като златото и другите благородни метали се котират в долари, по-силната валута директно натиска цените им надолу.

Освен това по-високата доходност на консервативни инструменти като ДЦК, депозитни сертификати и инвестиционни облигации привлича капитали от нелихвоносни активи като златото.

"Разходът за държане на позиция в злато стана доста висок", посочи пред CNBC Барт Мелек, глобален ръководител на стоковата стратегия в TD Securities. Commerzbank предупреди, че ако майският CPI изненада отново нагоре, металът ще продължи да поевтинява - макар че точно това би създало потенциал за отскок по-късно, ако Фед все пак реши да не вдига лихвите.

Структурна опора остава

Въпреки разпродажбите физическият пазар на злато изпраща различни сигнали. Производителите работят при изключително здрави маржове - от 2022 г. насам цените на метала са се удвоили, докато разходите за добив са нараснали само с около 30%.

Паралелно с това централните банки продължават да купуват: средно 29 тона нетни покупки на месец за последните три години, като Китай удължи поредицата си до 18 поредни месеца на акумулиране.

Иначе казано - докато централните банки ударно се диверсифицират отвъд долара, златото ще продължи да е стратегически актив. Даже и вече да не е познатото убежище за инвеститора в бурни времена.