В свят на нарастващо парично предлагане, растящ държавен дълг и все по-чести геополитически шокове, фиксираното предлагане на биткойн започва да кара инвеститорите да преосмислят какво всъщност означава истински актив за съхранение на стойност.

Съвременните финансови системи са изградени върху гъвкавост. Когато икономиките се забавят, правителствата увеличават заемите. Когато пазарите падат, централните банки разширяват ликвидността. Когато възникнат кризи, системата обикновено реагира с по-големи баланси и повече пари в обращение. Глобалният дълг вече е надхвърлил 310 трилиона долара, докато комбинираните баланси на основните централни банки по света нараснаха от около 5 трилиона долара преди кризата от 2008 г. до над 30 трилиона долара през последните години.

На този фон идеята за актив с наистина ограничено предлагане започва да изглежда все по-необичайна.

Биткойн е един от малкото финансови инструменти, чиято наличност не може да бъде увеличена в отговор на икономически стрес. Неговият протокол определя максимално предлагане от 21 милиона монети. Към началото на 2026 г. приблизително 19.6 милиона биткойна вече са добити, което означава, че над 93% от общото бъдещо предлагане вече е в обращение. Останалите монети ще бъдат емитирани постепенно чрез механизма на т.нар. халвинг до около 2140 година.

На практика това прави биткойн една от най-предсказуемите парични системи, създавани някога.

Традиционните валути функционират по съвсем различен начин. Паричното предлагане на американския долар, измерено чрез показателя M2, нарасна от приблизително 15 трилиона долара в началото на 2020 г. до над 21 трилиона долара само за две години, когато правителства и централни банки реагираха на пандемията. Подобни разширения се наблюдаваха и в Европа и Азия. Макар тези политики да стабилизираха икономиките в краткосрочен план, те също така подсилиха дългосрочната реалност, че фиатните валути по своята същност са инфлационни.

В такава среда активите с ограничено предлагане започват да привличат вниманието.

Исторически тази роля изпълняваше златото. Но дори златото не е напълно оскъден ресурс. Глобалното предлагане на злато се увеличава с около 1.5% до 2% годишно чрез добив. Всяка година приблизително 3500 тона ново злато навлизат на пазара, увеличавайки общото количество над земята, което днес надхвърля 205 000 тона. При цени около 2100 долара за унция, общата стойност на златото в света се оценява на около 34 трилиона долара.

Предлагането на биткойн се държи по съвсем различен начин. Неговата емисия не реагира на ценови стимули или технологичен напредък. Независимо дали биткойн струва 10 000 долара или 1 милион долара, новите монети се създават с фиксирана скорост, определена от правилата на мрежата. На всеки четири години скоростта на емисия се намалява приблизително наполовина чрез механизма на халвинг.

След последния халвинг през 2024 г., наградата за блок спадна от 6.25 BTC до 3.125 BTC, което намали годишното ново предлагане до около 164 000 биткойна. При цена от 70 000 долара за монета това означава около 11.5 милиарда долара ново предлагане годишно. За сравнение, глобалните фондови пазари търгуват сума от подобен мащаб в рамките на минути.

Тази изключително нееластична структура на предлагането има сериозни последици за ценовата динамика.

Пазарите с гъвкаво предлагане се адаптират постепенно, когато търсенето се увеличи. Пазарите с фиксирано предлагане се преоценяват много по-рязко. Историческите цикли на биткойн отразяват именно този модел.

По време на ликвидната паника през март 2020 г., когато глобалните пазари се сринаха заради COVID кризата, биткойн падна от около 10 000 долара до приблизително 3800 долара само за няколко дни. Но след като паричните стимули заляха системата, активът се възстанови драматично.

От дъното около 3800 долара през март 2020 г., биткойн достигна почти 69 000 долара през ноември 2021 г., което представлява ръст от над 1700%.

Подобен модел се наблюдава и през цикъла на затягане през 2022 г. Повишаването на лихвите и геополитическото напрежение доведоха до спад на биткойн до около 15 500 долара. Но пазарът постепенно се стабилизира и в началото на 2024 г. активът достигна нови върхове над 73 000 долара, подкрепен от институционалното търсене и появата на борсово търгувани фондове.

Въпреки тези драматични движения, биткойн остава сравнително малък актив в глобален мащаб.

Глобални парични активи (2026)

Актив Пазарна стойност Динамика на предлагането Злато $34 трилиона Предлагането расте с 1.5-2% годишно Глобално парично предлагане (M2) $100+ трилиона Разширява се чрез парична политика Държавен дълг $310 трилиона Постоянно нараства Биткойн $1.4 трилиона Фиксиран максимум от 21 милиона

Общата пазарна капитализация на биткойн в началото на 2026 г. е около 1.4 трилиона долара. Това го поставя под стойността на някои отделни компании. Само Nvidia достигна пазарна стойност над 4 трилиона долара, докато Apple и Microsoft се движат около подобни нива. В сравнение със златото, което се оценява на около 34 трилиона долара, биткойн все още представлява по-малко от 5% от размера на традиционния паричен хедж.

Точно това сравнение обяснява защо много дългосрочни инвеститори разглеждат биткойн не като заместител на съществуващите активи, а като допълнение към тях.

Ако биткойн достигне 500 000 долара за монета, общата му пазарна капитализация би се приближила до около 10 трилиона долара. Дори при такова ниво той все още би представлявал по-малко от една трета от стойността на златото.

Следователно аргументът за биткойн не изисква той да доминира глобалната финансова система. Достатъчно е активът да привлече част от капитала, който днес е разпределен между злато, валутни резерви и други активи за съхранение на стойност.

Институционалното участие вече започва да променя тази динамика.

Въвеждането на spot ETF фондове значително намали бариерите за достъп на институционални инвеститори. Само в Съединените щати биткойн ETF фондовете натрупаха над 50 милиарда долара активи в рамките на първата година след създаването си. Пенсионни фондове, хедж фондове и управляващи активи вече разполагат с регулирани канали за инвестиране в този клас активи.

Това участие постепенно променя поведението на пазара.

В миналото биткойн се търгуваше основно в рамките на изолирана криптоекосистема. Днес той все по-често е интегриран в глобалните капиталови пазари. Това означава, че понякога може да се държи като рисков актив с висока волатилност, особено когато инвеститорите намаляват експозицията си към рискови активи.

Но в дългосрочен план неговата основна характеристика остава оскъдността.

За разлика от акциите, биткойн не зависи от печалби на компании. За разлика от облигациите, той не зависи от лихвени плащания. За разлика от фиатните валути, неговото предлагане не може да бъде увеличено в отговор на политически решения или фискален натиск.

Това поставя биткойн в уникална позиция в глобалната финансова система. Той се държи едновременно като технологичен актив, като парична суровина и все по-често като дигитален резервен инструмент, чиято стойност е свързана с доверието в по-широката финансова система.

Дали биткойн ще се превърне в глобален резервен актив остава открит въпрос. Волатилността му остава висока, регулаторната рамка продължава да се развива, а самият пазар все още представлява малка част от глобалния капитал.

Но основният аргумент зад биткойн не се основава единствено на пазарния ентусиазъм.

Той се основава на математика.

Във финансова система, в която предлагането на пари може да се разширява почти без ограничение, актив с трайно фиксирано предлагане се превръща в рядкост. А на пазарите рядкостта често придобива стойност именно в моментите, когато доверието във всичко останало започне да се разклаща.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.