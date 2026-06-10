Бруталната разпродажба на биткойн предизвиква вълна от търговия със свързани акции, включително един голям бичи залог, пише CNBC. Цената на най-голямата криптовалута се завърна над границата от 60 000 щатски долара, след като в края на миналата седмица падна под това ключово ниво за първи път от октомври 2024 г.

BTC загуби около 27% от стойността си през 2026 г. и сега е с около 50% от историческия си връх. Въпреки "касапницата", трейдърите не се отдръпват от това пространство. iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) беше сред 20-те най-популярни борси на пазара на опции по обем, а две от 15-те най-големи сделки с опции по сума в долари бяха в Strategy и Coinbase този понеделник.

Всяка от тези сделки нарисува много различна картина на това къде може да се насочи този пазар.

В стратегията на известния предприемач Майкъл Сейлър, един трейдър е продал 29 425 от диагоналите 125/180 кол опции, като е събрал около 56 милиона долара в процеса. По-конкретно, трейдърът е продал кол опциите със 125 страйка, изтичащи на 21 август, и е използвал приходите, за да купи кол опциите със 180, изтичащи на 18 юни. Това е стратегия за опции, която е най-печеливша, ако акциите на Strategy паднат и останат под 125 долара до изтичането на август. В идеалния случай искате и двете кол опции да изтекат без стойност, което ви позволява да приберете целия кредит.

Последните продажби на водещата криптовалута от компанията за BTC трезор, първите от години, изплашиха инвеститорите както в компанията, така и в по-широкия свят на криптовалутите. Въпреки това един водещ експерт смята, че е вероятно възстановяване.

"В лицето на атаката на наративи за изкуствен интелект, подкопаващи доверието в традиционните системи, Биткойн остава най-стабилната валута и устойчивостта на неговата архитектура за доказване на работа е демонстрирана", казва председателят на BitMine и ръководител на изследванията на FundStrat Том Лий.

Тази сделка се възползва от повишените премии в Coinbase, за да генерира незабавен доход, като същевременно се позиционира за дългосрочно покачване на акциите.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.