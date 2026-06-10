Европейската комисия обяви официалното създаване на новия инструмент за ускоряване на производството на батерии в Европа, предават световните агенции. Мобилизирайки до 1,5 милиарда евро от приходите на Системата за търговия с емисии (ETS) на ЕС във Фонда за иновации, инструментът за ускоряване ще помогне на производителите на батерии да увеличат производството си в Европа. За първи път Комисията ще предостави пряка подкрепа под формата на безлихвени заеми.

Инструментът за ускоряване на производството на батерии ще катализира частните инвестиции, ще ускори индустриалното внедряване и ще засили индустриалната конкурентоспособност и стратегическата автономност на Европа в областта на чистите технологии. Допустимите проекти трябва да произвеждат батерийна технология, подходяща за използване в електрически превозни средства (EV), въпреки че купувачите могат да използват продуктите за други цели. Производството трябва да се намира в Европейското икономическо пространство (ЕИП), с минимален производствен капацитет от 10 GWh.

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Максималният размер на заема на проект е 500 милиона евро. Инструментът за заем е избран пред традиционните безвъзмездни средства, за да се насърчи доброто управление на капитала, да се насърчат компаниите към по-бърза търговска жизнеспособност и да се допълнят инвестициите на частния сектор. Заявленията ще бъдат оценявани въз основа на тяхната техническа и финансова зрялост и добавената им стойност за европейската икономика.

След приемането на това решение, Комисията ще публикува покана за предложения през третото тримесечие на 2026 г., ориентировъчно за 6 седмици. Комисията има за цел да възложи първите проекти по Механизма и да извърши първите плащания преди края на 2026 г.

Решението се основава на поредица от скорошни инициативи на Фонда за иновации в подкрепа на сектора на батериите в ЕС. През декември 2024 г. Фондът за иновации публикува покана за предложения на стойност 1 милиард евро за производство на батерии за електрически превозни средства (IF24 Battery). Същевременно Комисията и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) представиха допълнително финансиране от 200 милиона евро от Фонда за иновации към гаранцията InvestEU в подкрепа на инвестициите в европейското производство на батерии.

Фондът за иновации, финансиран от приходи от търговете на квоти по схемата за търговия с емисии на ЕС, подкрепя внедряването на иновативни технологии с нулеви нетни емисии, включително батерии, като по този начин спомага за увеличаване на капацитета за промишлено производство на ЕС.

Припомняме, че на 16 декември 2025 г. Комисията прие Съобщението относно стратегията за ускоряване на производството на батерии, с което обяви Механизма за ускоряване на производството на батерии. През март 2026 г. Комисията проведе консултации с обществеността относно проекта на решение на Комисията относно Механизма, като събра мнения от заинтересованите страни преди официалното му приемане днес.