Тайланд възнамерява да започне преговори с Русия за покупки на суров петрол, обяви вицепремиерът на страната Фипхат Ратчакит Пракан.

"Съединените щати няма да бойкотират купувачите на руски петрол и газ. Ако бъдат постигнати споразумения, част от доставки от Близкия Изток могат да бъдат заместени", каза Пракан по националната телевизия.

Доставките на петрол от Персийския залив представляват около 50% от вноса на горива в Тайланд. Бойните действия в Близкия изток заплашват стабилността на тези доставки, обясни Фипхат Ратчакит Пракан.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира големи прекъсвания на доставките на петрол поради конфликта в Близкия Изток. Затварянето на Ормузкия проток през март заплашва да намали световните доставки с 8 милиона барела на ден. Русия може частично да компенсира загубените обеми.

Междувременно грузинските власти обещаха да предотвратят влизането на танкери, свързани с Русия, в техните морски терминали, обяви говорителят на Европейската комисия (ЕК) Шивон Макгари.

"Грузия ни информира, че петролните танкери, принадлежащи към "сенчестия" флот, вече няма да могат да акостират в нейните пристанища", каза говорителят на брифинг в Брюксел.

По думите й, "има нарушения на европейския режим на санкции и грузинските власти се ангажираха да прекратят действията, които предизвикаха нашата загриженост".

Говорителят на ЕК припомни, че при подготовката на 20-ия пакет от санкции на ЕС спрямо Русия е било предвидено грузинският терминал Кулеви да бъде включен в списъка с организации, за които Брюксел смята, че улесняват заобикалянето на ограниченията на ЕС спрямо Русия.

"Грузинските власти потвърдиха, че ще спрат реекспорта на руски петрол. Следим отблизо ситуацията, за да се уверим, че това наистина е така", каза Макгари.