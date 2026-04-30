Производството и търговията с чипс явно може да са (много) доходоносен бизнес, като се имат предвид и вложените средства и труд. Не случайно за миналата година първите няколко най-големи износителни на чипс в света са от най-силно развитите икономически държави.

Според обобщени международни данни за цялата 2025 година, на първо място в света по износ на чипс е Нидерландия, като нейният износ се изчислява на 664 милиона долара, пише ТАСС. Следващите държави по износ на чипс в света във финансово изражение, са: Белгия - на второ място (538,5 милиона долара), Съединените щати - на трето място (356 милиона долара), а Канада - на четвърто място (266 милиона долара).

Прави впечатление, че за миналата на пето място по износ на чипс излиза Русия, като тази търговия е донесла на страната 248 млн. долара, за износа на 56 000 тона картофен чипс през 2025 г. В сравнение с 2024 г., доставките за миналата година са се увеличили с 6% по обем и с 23% по стойност, което е исторически рекорд за страната по този показател.

Освен това, според предварителните данни на "Агроекспорт" за първото тримесечие на 2026 г. (без данните за март за страните от Евразийския икономически съюз), Русия е изпратила в чужбина около 11 000 тона чипс на стойност над 50 милиона долара. В сравнение със същия период на 2025 г., това е с 16% повече във физическо изражение и с 42% повече в стойностно изражение.