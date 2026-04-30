Частен съдебен изпълнител продава аквапарк "Нептун" край Созопол. Обектът, който е сред най-големите по нашето Черноморие, е разделен на два парцела (36 дка и 2,3 дка) с начална тръжна цена съответно 10,2 млн. евро и 161 000 евро.

Аквапаркът беше открит през 2017 г., като е разположен срещу замъка "Влюбен във вятъра" в Равадиново, отбелязва порталът "Флагман".

Двата популярни обекта има общо не само по линия на локацията. Собственик на замъка е известният местен бизнесмен Георги Тумпалов. Аквапаркът пък е на фирмата на сина му Костадин.

Източник: ЧСИ Ивелина Божилова

Според местни медии обектът и през миналия сезон е бил пълен почти всеки ден. От данните за осигурените лица се вижда, че по време на активния сезон в аквапарка са работели повече хора, отколкото през предходната година.

До публичната продан обаче се стига заради вземане от "Българо-американска кредитна банка", която е финансирала строителството.