Голяма фабрика за производство на растително олио в град Първомай се продава от НАП на изключително занижена цена, съобщават пловдивски медии. След редица опити за публична продан от страна на ЧСИ, индустриялният компелкс на фирма "МАКРИ 7" ЕООД, която е натрупала големи дългове, в момента се продава за 497 167 евро.

Поради дългата липса на инвеститорски интерес през годините, стартовата цена на базата е паднала драстично, пише Traffic News. През февруари 2024 г. първоначалната цена при ЧСИ е била 1 588 019 лв. Само няколко месеца по-късно през юни същата година цената е намалена на 1 429 217 лв.

През 2025 година имотът отново излиза на търг. Тогава стартовата цена е вече с близо половин милион по-малко от първоначалната - 1,3 млн. лева, а днес цената е под 1 млн. лева.

Комплексът се намира в бивш стопански двор в кв. Дебър и обхваща терен от 7601 кв.м. В него са включени общо 8 сгради, сред които основен цех за производство на олио, цех за бутилиране, няколко складови бази и две сгради за енергопроизводство.

През последните години базата не се поддържа добре, което е и вероятната причина за липсата на инвеститорски интерес и драстичния спад на цената. Според доклада на оценителя към НАП, около половината от селскостопанската сграда вече е съборена до основи.

Имотът се продава и без намиращите се в него движими вещи. Тоест, евентуалният купувач няма да получи наличното производствено оборудване и техника.

Въпреки това заводът е оборудван с производствена линия за олио с утвърден технологичен процес, което я прави потенциално атрактивен актив за инвеститори от хранително-вкусовата индустрия или за компании, търсещи производствен капацитет с възможност за разширение.