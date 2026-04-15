Големите индустриални процеси започват от малки, но прецизни действия - от първата настройка на машина, от първия анализ в лабораторията, от първото решение на реален технически или бизнес казус. Именно в тези моменти знанията се превръщат в умения, а интересът към професията - в истинска посока за развитие.

Стажантската програма на "Агрополихим" - "Фабрика за бъдещи таланти", дава възможност на младите хора да се докоснат до тази реалност - да видят как функционира една сложна индустриална система и да станат част от екипите, които я развиват всеки ден.

"Агрополихим АД" е динамична индустриална група от седем компании, лидер в България и пазарен фактор на картата на торовото производство и търговия в Югоизточна Европа. Компанията инвестира в съвременна производствена база и предлага възможности за растеж в над 20 професионални направления - от инженерство и производство до IT, логистика, финанси и устойчиво развитие.

В нея работят над 1000 професионалисти, прилагащи най-добри производствени практики, обединени от стремеж към иновации, с фокус върху нуждите на своите клиенти и грижа за околната среда. Основната й база е разположена в град Девня, недалеч от морската столица Варна.

Източник: „Агрополихим АД“

Възможности за развитие и реален опит за студенти и млади специалисти

"Фабрика за бъдещи таланти" е платена програма, която предлага работа по реални задачи в производствена, административна и бизнес среда. Участниците са част от процеса, с възможност да приложат знанията си в над 20 направления като производство, логистика, екология и безопасност, електроенергетика, технически надзор, автоматизация, лабораторен контрол и други ключови звена.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

В "Агрополихим" стратегическите инвестиции в технологии и модерното производство вървят паралелно с инвестиции в хора. "Фабрика за бъдещи таланти" е част от дългосрочна стратегия за развитие на човешкия капитал - особено в регион, в който индустрията има нужда от подготвени, уверени и мислещи млади специалисти.

Програмата осигурява достъп до иновативни технологии и процеси, с менторска подкрепа от доказани професионалисти и предоставя реална възможност за продължаване на професионалния път в компанията.

Стажантска програма (юли - август)

Подходяща за студенти, минимум втори курс. Стажовете са платени, с включени обучения по меки умения, менторство и реално участие в проекти.

Практикантска програма (юли - декември)

Насочена към наскоро завършили ученици и студенти с малък или без професионален опит. Продължителността е 6 месеца, а практиките са платени и включват специализирани технически обучения, с възможност за дългосрочна реализация в компанията.

Кандидатстването за програмата е отворено до 15 май, а стартът на 1 юли.

На 1 юли "Агрополихим" ще посрещне своите нови стажанти и практиканти. Още в първия ден участниците ще се запознаят помежду си и с работната среда, в която ще направят своята първа професионална стъпка.

До 30 август те ще преминат обученията по поведенчески умения, насочени както към професионалното, така и към личностното им развитие. Паралелно с това се провеждат регулярни срещи за обратна връзка с ментори и организатори.

След приключване на стажантската част, практикантите продължават с работа по самостоятелен проект, който представят в края на програмата, с постоянната подкрепа на своите екипи.

"Фабрика за бъдещи таланти" е първата крачка. Тя сигурно не изглежда голяма на старта, но може да се окаже първото парченце от професионалния пъзел, който стажантите и практикантите на "Агрополихим" да поставят в началото на своята кариера.