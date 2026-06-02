През последните няколко месеца инвеститорите бяха принудени да живеят в среда на изключително висока геополитическа несигурност. Войната между САЩ, Израел и Иран доведе до едно от най-сериозните сътресения на енергийните пазари в последните години, а затварянето на Ормузкия проток постави под въпрос нормалното движение на значителна част от световните доставки на петрол.

В подобна среда не беше изненадващо, че цените на суровината скочиха рязко, инфлационните очаквания отново започнаха да се покачват, а инвеститорите започнаха да се притесняват, че централните банки могат да бъдат принудени да запазят по-високи лихви за по-дълго време.

Днес обаче вниманието на пазарите постепенно се измества към един различен сценарий. Все повече анализатори и стратези започват да разглеждат възможността за официално мирно споразумение между Вашингтон и Техеран, което да доведе до нормализиране на трафика през Ормузкия проток и постепенно възстановяване на енергийните доставки. Според анализ на Citadel Securities подобно развитие може да се окаже значително по-важно за финансовите пазари, отколкото изглежда на пръв поглед.

Пазарите рядко реагират само на самото събитие. Те реагират на последствията от него. Именно затова инвеститорите се опитват да изчислят не дали ще има сделка, а какво ще последва след нея. Според стратега Франк Флайт от Citadel пълното възстановяване на трафика през Ормузкия проток до края на юли би могло да доведе до нов спад на цените на петрола, което автоматично би намалило инфлационния натиск и би позволило на централните банки да възприемат по-мека позиция по отношение на лихвената политика.

Тук се намира и най-интересната връзка. В продължение на две години основният проблем пред пазарите не беше липсата на растеж, а страхът от инфлацията. Именно инфлацията принуди Федералния резерв и Европейската централна банка да поддържат високи лихви, което от своя страна увеличи разходите по кредитите, натисна оценките на компаниите и охлади редица сектори на икономиката. Ако петролът продължи да поевтинява вследствие на мирно споразумение, това би могло да се превърне в своеобразен подарък за централните банки.

Според изчисленията на Citadel доходността по 10-годишните американски държавни облигации може да се понижи с около 12.5 базисни пункта, ако Ормузкият проток бъде напълно отворен и петролът започне да се движи свободно. В същото време индексът S&P 500 би могъл да реализира допълнително поскъпване от около 1.7% само на базата на този ефект.

На пръв поглед ръст от 1.7% не изглежда впечатляващ. Но при капитализация на американския пазар от десетки трилиони долари това означава стотици милиарди долари допълнителна стойност. Именно затова инвеститорите следят толкова внимателно всяка новина около потенциалното споразумение.

Още по-интересно е кои сектори могат да спечелят най-много от подобно развитие. През последните две години почти цялото внимание беше насочено към изкуствения интелект, полупроводниците и технологичните гиганти. Nvidia, Microsoft, Broadcom, AMD и останалите компании от веригата на изкуствения интелект концентрираха огромна част от капиталовите потоци. В резултат на това много други сектори останаха в сянка.

Според Citadel евентуалното отваряне на Ормузкия проток може да доведе до ротация на капитали към по-циклични сектори. Сред потенциалните печеливши се открояват търговските вериги, строителните компании и авиокомпаниите. Причината е проста. По-ниските цени на горивата директно намаляват разходите им, докато по-ниските лихви подобряват условията за финансиране и подкрепят потреблението.

Особено интересен е секторът на жилищното строителство. През последните месеци много анализатори предупреждават, че високите ипотечни лихви започват да натоварват пазара на недвижими имоти в САЩ. Всяко понижение на доходността по облигациите увеличава вероятността ипотечните лихви постепенно да започнат да се нормализират. Това може да съживи търсенето на жилища и да подобри перспективите пред строителния сектор.

Парадоксално е, че мирното споразумение може да създаде известни проблеми именно за сегашните любимци на инвеститорите. Ако капиталите започнат да се насочват към по-широк кръг компании, част от средствата могат да напуснат силно концентрираните позиции в полупроводниковия сектор. Това не означава задължително спад за компании като Nvidia, но означава, че лидерството на пазара може постепенно да се разшири извън тесния кръг на AI гигантите.

В по-широк план цялата ситуация показва колко силно са свързани геополитиката и финансовите пазари. На практика едно дипломатическо решение между две държави може да повлияе върху цената на петрола, инфлацията, лихвените проценти, ипотечния пазар, корпоративните печалби и борсовите индекси по целия свят. Това е и причината инвеститорите все по-често да наблюдават не само отчетите на компаниите, но и политическите процеси.

Към момента пазарите очевидно започват да оценяват все по-висока вероятност за постигане на споразумение. Нормализирането на интернет трафика в Иран, появата на висши военни представители на публични събития и серията дипломатически сигнали от последните дни се разглеждат като индикации, че рискът от нова ескалация намалява.

Разбира се, инвеститорите трябва да останат внимателни. Историята показва, че геополитическите конфликти рядко следват права линия. През последните седмици вече неведнъж се появяваха информации за напредък в преговорите, които впоследствие бяха опровергавани от едната или другата страна. Именно затова част от анализаторите предупреждават и за възможен сценарий "купи слуха, продай новината", при който пазарите вече са калкулирали голяма част от добрите новини предварително.

Въпреки това общата картина изглежда ясна. Ако през първата половина на годината войната между САЩ и Иран беше основен източник на инфлационен риск, то през следващите месеци евентуалният мир може да се превърне в един от най-силните фактори в подкрепа на икономическия растеж и финансовите пазари. В подобен сценарий инвеститорите вероятно ще започнат да обръщат все повече внимание не на риска от енергийна криза, а на възможностите, които по-ниските цени на петрола и по-ниските лихви могат да създадат за световната икономика.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари