Законопроект за Ормузкия пролив, изготвен от Иран, предвижда страната да взема такси от корабите, но не за преминаването им, а за предоставяни от Иран услуги и обслужване по време на транзитното преминаване през пролива, съобщи The Guardian.

"Иран предлага корабните компании да плащат за определени услуги, предоставяни на корабите по време на транзитно преминаване през Ормузкия проток, което би позволило на Иран да получава приходи от корабоплаване, без да въвежда директни такси", се казва в документа.

Ръководителят на парламентарната комисия по национална сигурност на Иран Ебрахим Азизи коментира, че плащането ще трябва да се извършва в националната валута - ирански риал.

По думите му, въпросният законопроект предвижда контролът на Ормузкия пролив да се осъществява от иранските военни. Той отбелязва същевременно, че иранските въоръжени сили няма да позволят преминаването през пролива на "вражески кораби".

The Guardian подчертава, че предложената схема би позволила на Иран да събира приходи от кораби, преминаващи през пролива, без да нарушава Конвенцията на ООН по морското право, според която "чуждестранни кораби не могат да бъдат облагани с никакви такси, само за преминаването им през териториални води".

Съгласно Конвенцията, чуждестранен плавателен съд, преминаващ през териториални води на дадена страна, може да бъде облаган само с такси за определени услуги които са му предоставени, като например лоцмански услуги за преминаване през опасни води, обяснява изданието. Иранската страна е подписала, но не е ратифицирала тази конвенция.