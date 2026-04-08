Европейският съюз получава значителните 40% от вноса си на авиационно гориво (керосин) и дизелово гориво с корабни доставки през Ормузкия проток - и в тази връзка не очаква цените им да спаднат скоро, въпреки временното прекратяването на огъня между Иран и Съединените щати.Това заяви говорителят на Европейската комисия Анна-Кайса Итконен на брифинг в Брюксел.

"Не бива да си правим илюзии, че кризата с цените на горивата ще приключи скоро. Това няма да се случи", каза Итконен. По думите й, през Ормузкия проток ЕС получава около 40% от вноса си на керосин и дизелово гориво, 8,5% от вноса си на втечнен природен газ (LNG) и 7% от вноса си на петрол.

"Тези въпроси ще бъдат обсъдени на заседание на експертната координационна група по петрол, на която са поканени представители и на индустрията, включително от авиокомпаниите", каза още тя.

Как Турция се опитва да "заобиколи" Ормузкия пролив за стоките от Саудитска Арабия

По време на двуседмичното прекратяване на огъня със Съединените щати, Иран и Оман смятат да взимат такса от преминаващите транзитно кораби през Ормузкия проток, съобщи източник, запознат с въпроса, пред AP.

Според източника, Иран ще използва събраните средства за следвоенно възстановяване. Все още не е ясно как Оман ще използва въпросните средства.

По данни на телевизия CNN, Иран изисква до 2 милиона долара за преминаването на всеки кораб през Ормузкия пролив. Остава засега неясно дали някой от собствениците на кораби е платил тази такса.

Протокът се намира в териториалните води както на Иран, така и на Оман. Преди това международната общност смяташе този пролив за международен воден път и никога досега не са плащани транзитни такси. При това Ормузкият проток е единственият воден път за износ на петрол от страните от Персийския залив. През него се доставят около 20% от световния петрол и около 30% от втечнения природен газ.

В условията на сложна геополитическа ситуация, Северният морски път става един от най-бързо развиващите се транспортни коридори