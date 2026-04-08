Хърватската компания за автономна мобилност Verne обяви старта на първата в Европа търговска услуга за роботизирани автомобили, започвайки да я предлага от столицата Загреб, предава SeeNews.

"От днес гражданите могат да резервират и плащат за автономни превози, задвижвани от Pony.ai, чрез приложението Verne", уточняват от Verne в прессъобщение. Услугата скоро ще бъде достъпна и чрез приложението на Uber.

Миналия месец от Verne заявиха, че са се е обединили с листваната в Ню Йорк Pony AI - световен лидер в мащабното комерсиализиране на технологиите за автономно шофиране, и със седалище в САЩ Uber Technologies, в стратегическо партньорство за стартирането на първата търговска услуга за роботакси в Европа.

Първоначалното търговско внедряване ще използва електрически превозни средства, оборудвани със системата за автономно шофиране от седмо поколение на Pony.ai. Тези превозни средства ще работят автономно, с обучени оператори на автономни превозни средства (АВ) на борда по време на ранната фаза на внедряването. Първоначалната зона на обслужване обхваща ключови квартали на Загреб, с планове за разширяване на покритието в целия град.

Компаниите се стремят да преминат към изцяло автономни операции възможно най-скоро, при условие че получат регулаторни одобрения и услугата отговаря на необходимите стандарти за безопасност и надеждност. Verne вече е започнала преговори за предлагане на услугата в 11 града в ЕС, Обединеното кралство и Близкия изток, като в момента се разглеждат над 30 допълнителни града.

Компанията в крайна сметка ще внедри и специално създаденото от компанията автономно превозно средство - двуместно робот такси, проектирано специално за споделено пътуване без шофьор.

Verne, която е осигурила инвестиции, включително от TASARU Mobility Investments - компания, изцяло собственост на Публичния инвестиционен фонд (PIF) на Кралство Саудитска Арабия - и южнокорейския автомобилен производител Kia, е основана през 2019 г. от хърватския бизнесмен Мате Римац от технологичната група Rimac, Марко Пейкович и Адриано Мудри като Project 3 Mobility. Компанията е получила безвъзмездна помощ от 179,5 милиона евро (210 милиона долара) от Европейската комисия за разработване на своя проект за робот такси.