Продължаващата война между САЩ, Израел и Иран подтиква десетки компании с дейност в Персийския залив да обмислят преместването на поне част от бизнеса си във финансовия център на Истанбул. Това обяви главният изпълнителен директор на новия център, цитиран от турските медии.

Финансовият център в Истанбул (IFC), представлява съвкупност от стъклени кули. Той беше открит преди три години в азиатската част на града, като в момента е дом на централната банка, държавни кредитори и финансови регулатори, предлагайки стимули като освобождаване от корпоративен данък за първите 10 години.

Предстои още държавни институции да се преместят ъв финансовия център, открит от турското правителство в рамките на неговия суверенен фонд за богатство като противовес на финансовия център в европейската част на Истанбул.

"Поради нарастващото регионално напрежение, през последния месец проведохме срещи с повече от 40 компании, повечето от които със седалище в Източна Азия и страните от Персийския залив", заяви главният изпълнителен директор Ахмет Ихсан Ердем пред Reuters.

Той уточнява, че мече десетки международни фирми обмислят частично преместване на дейността си или разширяване в Турция.

"Около 15 срещи с потенциални компании вече бяха насрочени преди войната. Регионалните развития засилиха още повече интереса."

Войната между САЩ и Израел с Иран започна преди повече от месец, като Иран отговори на атаките, като удари цели в Персийския залив. Някои компании в района инструктираха служителите си да работят от вкъщи, а банковият гигант HSBC затвори всички си клонове в Катар до второ нареждане.

В разговорите с IFC участват фирми от Малайзия, Япония, Сингапур, Южна Корея и Хонконг, като част от преговорите вече са в напреднал етап. Към момента компаниите обхващат секторите финтех, финанси и застраховки. IFC очаква да удвои заетостта си до около 40 000 работни места до края на декември тази година.