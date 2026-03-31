Турция е в позиция да се превърне в гигантски технологичен и инвестиционен център, привличащ огромен чуждестранен капитал. Причината: регионалните и глобалните икономически развития водят до промяна в тази посока, заявиха представители на голяма турска бизнес организация, цитирани от Daily Sabah.

"По пътя на чуждестранния капитал Турция е в позиция да се превърне в естествена технологична и инвестиционна база. За да се превърне Истанбул във финансов и технологичен център, публичният и частният сектор трябва да действат заедно", коментира Ердем Еркул, ръководител на Бизнес съвета за цифрови технологии към Съвета за външни икономически отношения (DEIK).

"Със съвместни инвестиционни модели и фондови структури от ново поколение Турция може да привлече този капитал", заяви той пред Анадолската агенция (AA). В изявлението си експертът посочи, че в световен мащаб капиталът, предприемачите и технологичната инфраструктура бързо се преместват.

Според местни икономисти създадената критична ситуация, особено в САЩ, Европа и линията на Персийския залив, е довела до ново икономическо уравнение. И това крие рискове, но и създава нови възможности за страните, участващи в глобалната конкуренция. Защото конкуренцията сега се наблюдава не само между компаниите, но и между градовете, държавите и екосистемите.

Поради скорошните ускорени геополитически фрактури, промените в световните търговски баланси и ефектите от новия икономически ред, фокусиран върху изкуствения интелект, позицията на Турция трябва да бъде предефинирана, смятат представителите на технологичния сектор в страната.

Страната има потенциала да се превърне в глобален център, привличащ повече предприемачи, събиращ капитал и произвеждащ технологии.

"Който позволи по-бързото създаване на компании, осигури по-силна цифрова инфраструктура и даде повече увереност на предприемачите, е победител. Затова е важно Турция да опрости своите политики за предприемачество и технологии.

От създаването на компании до данъчната система, от инвестиционната среда до международната правна инфраструктура, нов подход стана задължителен в много области. С напълно цифрова, трансгранично съвместима и многоезична инфраструктура за създаване на компании, Турция може да се превърне в един от най-добрите избори за глобалните предприемачи", подчертава Еркул.

Модели на стимулиране

За да се превърне в притегателен инвестиционен център обаче, Турция трябва да надхвърли традиционните си модели на стимулиране и да установи благоприятна за предприемачите, предвидима и конкурентна структура. Регулациите, свързани с опциите върху акции, процесите на продажби на компании и данъка върху доходите, биха могли да превърнат страната в регионален център за привличане на капитали.

Не на последно място, инвестициите в изкуствен интелект и центрове за данни вече са се превърнали в основни определящи фактори на новата икономика. Новата форма на капитал е изчислителната мощност и вече не е възможно да се привлекат предприемачи без създаване на център за данни или изграждане на силна инфраструктура за изкуствен интелект.