SMIC - най-големият производител на чипове по заявка, обяви, че поръчките от чуждестранни клиенти растат, съобщават световните агенции. Сред причините е бумът на изкуствения интелект, който влияе негативно върху капацитета на компаниите от сектора.

Заради американските експортни ограничения и санкции SMIC не може пряко да се състезава с полупроводникови гиганти като TSMC, Samsung или Micron за производството на компоненти или цялостни AI чипове по западен дизайн с най-модерните технологии за прецизна литография. Огромната част от електрониката по света обаче не се нуждае от 2-нанометрова прецизност, свръхбърза памет и производителност като на Nvidia ускорител - и точно тук е шансът на китайската компания.

"Някои продукти, които преди се произвеждаха в чуждестранни заводи вече не се правят там. Има много проекти за разширения производството на полупроводници в Китай. Местните компании са сред малкото със свободен капацитет и затова виждаме много чуждестранни клиенти, които прехвърлят поръчките си. Като най-голям местен производител, SMIC вероятно има най-голям дял от това - случва се в целия продуктов диапазон", обясни съизпълнителният директор Жао Хайюн при обявяването на резултатите на SMIC за първото тримесечие.

Към момента клиентите от САЩ допринасят за 9% от приходите на компанията за първото тримесечие, като Китай остава основен пазар с 89% дял.

Ангажираността на мощностите на SMIC през Q1 е била 93%, което е лек спад, но според мениджъра това се дължи на комбинация от несигурността на смартфон производителите заради липсата на памети и влизането в експлоатация на допълнителен капацитет по същото време.

Очакването е 22- до 40-нанометровите процеси - стари за най-мощните чипове, но напълно адекватни за целите на индустрията, автомобилите, битовата електроника и т.н., делът на Китай да порасте до над 40% през следващата година.

SMIC, които произвеждат чипсетите Kirin за Huawei за момента не могат да паднат под 7 нанометра, като фактор за това са ограниченията, наложени от САЩ.