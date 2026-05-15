Козметичният гигант Estée Lauder затвори единствения си технологичен център в Европа едва 3 години след откриването му в Букурещ, пише Profit.ro. Ход, който показва надвисналите облаци над една от най-големите компании в световната козметична индустрия.

Центърът беше открит през април 2023 г. с амбицията да се превърне в ключов IT хъб на групата. Тогава от компанията определиха Румъния като "световен лидер в IT талантите" и обявиха планове за разширяване до над 400 служители. За проекта бяха наети 5400 кв. м офис площи, или близо половината от сградата Matei Millo в центъра на Букурещ.

Само 3 години по-късно проектът е закрит, а около 150 служители са съкратени.

Решението идва на фона на мащабна глобална програма за преструктуриране в Estée Lauder. Само през първата половина на 2025 г. компанията освободи над 3200 служители по света, като обяви, че предстоят още около 3800 съкращения.

Причината е сериозният спад в търсенето на козметични продукти, особено на азиатските пазари, което удари продажбите и акциите на групата. За финансовата 2025 г. органичните продажби на компанията са намалели с 8% до $14,3 милиарда.

От Estée Lauder обясниха закриването с нуждата от "оптимизация на глобалните операции", като подчертаха, че ще продължат да обслужват румънския пазар чрез местното си дружество.

Зад компанията стои едно от най-богатите семейства в САЩ. Според класацията на Forbes фамилията Лаудер разполага със състояние от близо $26 милиарда. Основаната през 1946 г. компания днес притежава 23 марки, сред които MAC, Clinique и Origins, и е втората по големина козметична група в света след L'Oréal.

Сред акционерите на Estée Lauder са и два от най-влиятелните инвестиционни фонда в света - BlackRock и Vanguard.

Освободените офиси в Букурещ вече са заети от френския енергиен гигант Engie, който е и най-големият оператор за дистрибуция на природен газ в Румъния. Компанията разширява присъствието си в страната чрез ново звено за бизнес услуги, което ще обслужва международните операции на групата.