Когато наемателите на офиси говорят за централния бизнес район на Букурещ (CBD), те все още инстинктивно насочват вниманието към стъклените сдания около Площада на Победата. Но през последните 10 години се появява един нов, устойчив бизнес район, намиращ се само на 2,5 километра западно от Виктория, около надлеза на Басараб и най-големия технически университет в Букурещ, разказва Romania Insider.

Октомври 2015 г., Грозавещи. Кранове се простират над полу-построения надлез на Басараб, новите офис сгради се разпростират наоколо, а трамваите са пълни със студенти, отиващи на лекции. Но градът има и други планове.

Офисите и търговските зони днес процъфтяват. Същият трамвай, пълен със студенти преди 10 години, сега се плъзга върху завършения надлез на Басараб, спирайки на гара, окачена на 84 метра над коловозите.

Източник: iStock

А по-долу три модерни бизнес сгради рамкират защитено пространство, в което работещите се наслаждават на почивки за кафе сред зеленината. Наблизо се намират бизнес кули от двойно стъкло, простиращи се на 11 000 кв. м. Точно след това се се издига и футуристична 10- етажна офис сграда с нулеви въглеродни емесии и площ от 30 000 кв.

Инфраструктурата е ключът за развитието на района

Тайното оръжие на Басараб е свързаност. Две пресичащи се линии на метрото, M1 и M4, се срещат на гара Басараб. А над земята трамвайните линии 1 и 11 обикалят вътрешния пръстен на града на специални коловози.

За предградията, прилежащият железопътен транспорт на Басараб предлага 15-минутен достъп до няколко общини, заобикаляйки центъра на Букурещ.

Ако инфраструктурата е хардуерът на Басараб, талантът е неговият софтуер - включващ не само модерни технологии и IT, но и финанси, креативни индустрии, инженерство и много други области, движещи растежа на града.

Политепническият университет в Букурещ, който е и най -големият технически университет в Румъния, е само на една спирка разстояние. И днес хиляди студенти по инженерство намират в бизнес центъра стаж при големи компании като Thales или BCR, създавайки условия за набиране на нови таланти.

Източник: Skanska Romania

Пазарната аритметика и Басараб

Миналата година в Букурещ се наблюдават най-ниските нива на отваряне на нови офис сгради в столицата от две десетилетия насам, като само един основен проект е завършен, според данните на Colliers.

На този фон именно в новия бизнес район отваря офис пространство, разпростиращо се на 45 000 кв.м. Това ясно показва, че търсенето на премиум офиси в Букурещ се увеличава, а Басараб е единственото място, което е достатъчно близо до центъра на града и все още има земя, на която да се гради. Само с част от възможния офис капацитет на района, районът все още е в ранните етапи на растеж.

История на промяната

По-възрастните жители все още си спомнят миризмата на горещ катран, когато през 2006 г. тук бяха изляти първите стоманени конструкции. Те си спомнят калта, по която газепа, за да стигнат до лекциите в университета, преминавайки през грозни гледк и много бездомни кучета.

Днес същият този район прилича на Дубай. Препълнен е с местни ресторанти, осеян е със зелени градини и велосипедна лента, която се плъзга покрай моста. Сега старите складове са се превърнали в шикозни фитнес зали, а връщайки се на надлеза, трамваи се движат там, където някога са преминавали товарните вагони.

Преди 20 години Басараб беше място с ехо от една отминала епоха. Днес новият облик на района не просто запълва пропаст в силуета на Букурещ, но пренаписва икономическата география на града.