Официално беше открита една от най-големите фотоволтаични централи в България. Размерът на инвестицията за ФЕЦ "Мъглиж" възлиза на 100 милиона евро.

Общата ѝ пикова мощност е 160.5 MW.  Тя е достатъчна да посрещне електроенергийните нужди на над 65 000 домакинства с годишно производство от 224 GWh.

Разположена е на площ от над 1300 дка. в землището на град Мъглиж и село Дъбово, област Стара Загора.

Източник: Alfa Communications / ФЕЦ Мъглиж

Проектът е съвместна инвестиция на Соларс Енерджи АД (собственост на основните акционери в Еврохолд) и 360 Energy, като се подкрепя от Национални план за възстановяване и устойчивост. Изпълнява се при най-високи екологични стандарти.

Основен изпълнител на договора за строителство "до ключ" е българо-германската компания Sunotec - една от водещите компании в изграждането на фотоволтаични проекти в Европа.

"България се стреми да бъде водещ енергиен център в региона и ще го постигне чрез ядрена енергия и ВЕИ"

Изградена е и система за съхранение на електрическа енергия с мощност 36 MW и капацитет 72 MWh. Проектирана е и повишаваща подстанция 33/110 kV "Мъглиж" заедно с две нови въздушни електропроводни линии с дължина по 15 км. за свързване към националната преносна мрежа.

"Днес откриваме не поредната фотоволтаична централа, а модерно енергийно съоръжение, което показва как ще изглежда бъдещето на енергетиката в Европа", каза на откриването Владимир Дичев, главен търговски директор на "Електрохолд България".

Дейността на централата ще допринесе за спестяването на приблизително 200 хил. тона въглеродни емисии годишно.