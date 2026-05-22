Waymo - дъщерното дружество на Alphabet за автономен транспорт, спира услугата си в поредица американски градове след нов инцидент с роботакси, заседнало в наводнена улица в Атланта. Проблемите с безопасността се натрупват, а регулаторите вече разследват компанията по два отделни случая.

В сряда, по време на проливен дъжд, празен автомобил на Waymo навлязъл в наводнено кръстовище в Атланта и останал блокиран там около час. Компанията обяснява, че бурята е предизвикала наводнение преди Националната метеорологична служба да е успяла да издаде предупреждение - сигнал, на който Waymo разчита, за да подготви превозните средства за лоши метеорологични условия.

Waymo купува 62 000 минивана, които ще станат автономни

Waymo купува 62 000 минивана, които ще станат автономни

Компанията, притежавана от Alphabet, поръча и 20 000 Jaguar

Автомобилът бил извозен от мястото с репатрак, а услугата в града - спряна.

Атланта не е изолиран случай. Waymo преди това замрази операциите си в Сан Антонио, Тексас, след подобни инциденти, включително един, при който наводнение отнесло превозно средство за щастие без пътници вътре. Заради тежко лошо време тази седмица компанията спря услугата и в Далас и Хюстън.

В допълнение Waymo временно преустанови работата по магистралите в Сан Франциско, Лос Анджелис, Финикс и Маями, докато интегрира "нови технически изводи" в софтуера си, свързани с безопасното преминаване покрай строителни зони.

Актуализацията не сработи

В края на април Waymo изтегли официално - чрез Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA) - всичките си 3 91 роботаксита в САЩ заради риска те да навлизат в наводнени участъци с по-висока скорост.

Компанията призна тогава, че все още не е разработила окончателно решение, и пусна междинна актуализация, ограничаваща маршрутите при повишен риск от наводнения.

Защо Китай бие спирачките на автономните таксита?

Защо Китай бие спирачките на автономните таксита?

Десетки автомобили на Baidu блокираха Ухан

Инцидентът в Атланта показва, че тази мярка е недостатъчна. Waymo е заявила, че работи по допълнителни, но все още неуточнени "защитни механизми".

Две активни разследвания

Наводненията не са единственият проблем на компанията. NHTSA и Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) разследват едновременно два случая.

Първият е от януари - роботакси в Санта Моника блъсна дете с ниска скорост и то получи леки наранявания. Вторият касае многократно засичани нарушения, при които автомобили на Waymo неправилно изпреварват спрели училищни автобуси с деца - проблем, за който компанията вече е пуснала поправка, без да го отстрани напълно.

На 15 май NHTSA изпрати второ искане за документи до Waymo, тъй като първоначалният отговор на компанията "налага получаването на допълнителни данни и информация".

Сектор с проблеми

Трудностите на Waymo не са изключение в индустрията. Роботакси услугите исторически се развиват в топли и климатично стабилни градове, именно за да се избегнат метеорологичните усложнения.

Дори при интензивно обучение с реални тестове и симулации, автономните системи продължават да се провалят в т.нар. гранични сценарии - непредвидени ситуации извън обхвата на тренировъчните данни.

Провалите идват в момент, когато Waymo ускори разширяването си, докато конкуренти като Tesla и Zoox на Amazon засилват присъствието си в сектора.