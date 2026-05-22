Waymo - дъщерното дружество на Alphabet за автономен транспорт, спира услугата си в поредица американски градове след нов инцидент с роботакси, заседнало в наводнена улица в Атланта. Проблемите с безопасността се натрупват, а регулаторите вече разследват компанията по два отделни случая.

В сряда, по време на проливен дъжд, празен автомобил на Waymo навлязъл в наводнено кръстовище в Атланта и останал блокиран там около час. Компанията обяснява, че бурята е предизвикала наводнение преди Националната метеорологична служба да е успяла да издаде предупреждение - сигнал, на който Waymo разчита, за да подготви превозните средства за лоши метеорологични условия.

Автомобилът бил извозен от мястото с репатрак, а услугата в града - спряна.

Атланта не е изолиран случай. Waymo преди това замрази операциите си в Сан Антонио, Тексас, след подобни инциденти, включително един, при който наводнение отнесло превозно средство за щастие без пътници вътре. Заради тежко лошо време тази седмица компанията спря услугата и в Далас и Хюстън.

В допълнение Waymo временно преустанови работата по магистралите в Сан Франциско, Лос Анджелис, Финикс и Маями, докато интегрира "нови технически изводи" в софтуера си, свързани с безопасното преминаване покрай строителни зони.

Актуализацията не сработи

В края на април Waymo изтегли официално - чрез Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA) - всичките си 3 91 роботаксита в САЩ заради риска те да навлизат в наводнени участъци с по-висока скорост.

Компанията призна тогава, че все още не е разработила окончателно решение, и пусна междинна актуализация, ограничаваща маршрутите при повишен риск от наводнения.

Инцидентът в Атланта показва, че тази мярка е недостатъчна. Waymo е заявила, че работи по допълнителни, но все още неуточнени "защитни механизми".

Две активни разследвания

Наводненията не са единственият проблем на компанията. NHTSA и Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) разследват едновременно два случая.

Първият е от януари - роботакси в Санта Моника блъсна дете с ниска скорост и то получи леки наранявания. Вторият касае многократно засичани нарушения, при които автомобили на Waymo неправилно изпреварват спрели училищни автобуси с деца - проблем, за който компанията вече е пуснала поправка, без да го отстрани напълно.

На 15 май NHTSA изпрати второ искане за документи до Waymo, тъй като първоначалният отговор на компанията "налага получаването на допълнителни данни и информация".

Сектор с проблеми

Трудностите на Waymo не са изключение в индустрията. Роботакси услугите исторически се развиват в топли и климатично стабилни градове, именно за да се избегнат метеорологичните усложнения.

Дори при интензивно обучение с реални тестове и симулации, автономните системи продължават да се провалят в т.нар. гранични сценарии - непредвидени ситуации извън обхвата на тренировъчните данни.

Провалите идват в момент, когато Waymo ускори разширяването си, докато конкуренти като Tesla и Zoox на Amazon засилват присъствието си в сектора.